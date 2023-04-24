В Бурятии согласовали назначение нового руководителя администрации главы

Кандидатуру Алдара Гулгенова одобрил Народный Хурал
На очередной сессии Народного Хурала 24 апреля решился важный кадровый вопрос. Депутаты дали добро на назначение Алдара Гулгенова новым руководителем администрации главы и правительства РБ. Гулгенов с начала апреля занимал этот пост с приставкой и. о.
Кандидатуру на высокую должность внёс на рассмотрение республиканского парламента руководитель региона Алексей Цыденов. Три недели назад он представил нового руководителя коллективу.
- Хочу пожелать удачи, принять все достойное от Баира Дашиевича Цыренова и так же достойно нести этот груз, – отметил Цыденов.
От депутатов прозвучало много слов поддержки. Так, Игорь Бобков отметил, что Гулгенова нужно было давно назначить на этот пост и выразил надежду, что теперь «эпоха дяди Баира, кумовства и трайбализма останется позади».
Утверждали чиновника тайным голосованием. «За» оказались 46 из 54 парламентариев, присутствующих на сессии, ещё четверо выступили против и один воздержался.
Предшественник Гулгенова – Баир Цыренов – в конце марта распрощался со своим креслом, которое занимал почти шесть лет. Он ушёл на пенсию и теперь будет курировать различные избирательные кампании в республике. Гулгенов же до прихода на новую должность был первым помощником главы РБ.
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Власть, Фото:
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