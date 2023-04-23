Глава Бурятии поручил провести экспертизу по недостроенному корпусу энергетического техникума

Алексей Цыденов посетил несколько образовательных учреждений в Селенгинском районе
В ходе рабочей поездки в Селенгинский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил нескольких образовательных учреждений. Среди них школы в улусе Харгана и селе Средний Убукун, Новоселенгинская казачья школа-интернат и Гусиноозёрский энергетический техникум, сообщили в пресс-службе правительства республики.
⁃ Хотел отметить казачью школу-интернат, где дети показали высокую патриотическую подготовку. Настрой у ребят очень правильный, они знают и любят свою Родину. Готовы вкладывать силы в развитие себя, нашей республики, - отметил Алексей Цыденов.
В Новоселенгинской казачьей школе-интернат сегодня обучается 120 детей из Селенгинского, Джидинского, Иволгинского районов, а также Улан-Удэ.
В малокомплектной Средне-Убукунской школе обучается 22 ребёнка. В прошлом году здание было капитально отремонтировано. Также получено интерактивное, учебное оборудование, компьютеры и оргтехника, мебель, спортивный инвентарь на общую сумму более 6 млн рублей. Финансирование пришло в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».
На сегодняшний день у школы отсутствует спортивный зал, под который можно переоборудовать, по словам руководства школы, пустующее по соседству здание Буркоопсоюза. Как отметил Алексей Цыденов, с владельцем здания будут обсуждены возможности его использования под школьные помещения.
Также глава Бурятии посетил Гусиноозёрский энергетический техникум – единственное в республике учреждение среднего профессионального образования, готовящее специалистов среднего звена по направлению подготовки «Электро-теплоэнергетика». Сегодня в нём обучается 635 человек по основным образовательным программам, а также ежегодно курсовую подготовку проходят порядка 300 человек.
⁃ В наших выпускниках востребован весь топливно-энергетический комплекс не только района, но и республики. А для расширения специальностей, для введения новых профессий нам необходимы дополнительные площади, - отмечает директор техникума Баир Спасов.
Для этих целей у техникума есть недостроенный корпус. После осмотра здания принято решение о проведении его экспертизы.
⁃ Нужна экспертиза этого объекта, поскольку он стоит с 90-х годов. Там уже есть конструкционные изменения, где-то разрушены несущие стены. То есть сначала экспертиза, потом оценка стоимости завершения объекта, потом уже решение, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Кроме того, глава Бурятии посетил школу в улусе Харгана, где провёл урок «Разговор о важном».
Там же прошла презентация проектов в рамках реализации федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», в том числе проекта строительства нового здания школы. Администрацией района подготовлена проектно-сметная документация. В ходе совещания принято решение о корректировке документации.
⁃ Нужно скорректировать проектно-сметную документацию, потому что проект дорогой. С таким проектом мы ни в одну программу не попадём. Договорились, что сделают корректировку. После этого будем заявляться в рамках имеющихся программ: нацпроект «Образование» или «Комплексное развитие сельских территорий», - подытожил глава Бурятии.
Глава Бурятии поручил провести экспертизу по недостроенному корпусу энергетического техникума
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