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Глава Бурятии: «Стрессанули, похудели, полысели»

Глава Бурятии: «Стрессанули, похудели, полысели»
Власть,  Фото:kremlin.ru
Алексей Цыденов объяснил, почему визит президента стал для республики знаковым событием

Глава региона Алексей Цыденов дал большое интервью ведущим местным телеканалам. Он рассказал о недавнем визите в республику президента России. Владимиру Путину, побывавшему в Улан-Удэ в середине марта, представили мастер-планы развития столицы Бурятии и Северобайкальска.

Кроме того, во время его поездки в Бурятию приняли ряд важных решений. Так, в ближайшие годы республику ждёт газификация, а Улан-Удэ получит на своё развитие беспрецедентную сумму – 150 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Также в городе появится межвузовский кампус «Байкал» и расширится трамвайный парк и, наконец, завершится модернизация ТЭЦ-2, а Северобайкальск обретёт второе дыхание. В аэропорту Нижнеангарска реконструируют взлётно-посадочную полосу.

- Владимир Владимирович ездит не во все регионы, но к нам приехал и тем более – в такое непростое для страны время, – напомнил журналистам Алексей Цыденов. – Это был адресный визит – целенаправленно в Улан-Удэ,  и потом президент вернулся в Москву. В небе он провёл даже больше времени, чем у нас. Это дорогого стоит.

По словам главы Бурятии, любой визит российского президента – большое событие, к которому надо готовиться.

- Мы все стрессанули, похудели, поседели где-то, немножко полысели, пока готовились. Это очень почётно и приятно. Визит президента – всегда толчок для развития республики, формирования новых программ и появления новых объектов, чтобы решались новые задачи и жизнь в регионе менялась, причём несмотря ни на какие сложности, – подчеркнул он. – Мы неплохо справляемся с реализацией национальных проектов и движемся по экономическим показателям. И хотя по доходам, зарплатам, объёмам строительства не можем сравниться с центральными регионами, по темпам прироста по сравнению с предыдущими годами идём очень уверенно и хорошо.

Алексей Цыденов отметил и исключительное мужество и героизм жителей Бурятии участвующих в специальной военной операции.

- Наши ребята очень достойно защищают родину. Про них хорошие отзывы ото всех руководителей Минобороны, Росгвардии. Это тоже такой фактор, который создаёт образ Бурятии как достойного, особенного региона, – отметил глава. – Плюс у нас есть подшефный Старобешевский район в ДНР, и там наша республика тоже проявила высокую сплочённость и эффективность работы. Мы подружились, восстанавливаем район, строим и ремонтируем объекты. Это значимая помощь.

По словам Цыденова, Владимир Путин высоко оценил Улан-Удэнский авиационный завод и остался под хорошим впечатлением от общения с рабочими. Люди не стеснялись задавать ему интересующие вопросы.

По мнению руководителя региона, участие главы государства в принятии программ развития Улан-Удэ и Северобайкальска послужит толчком для решения многих наболевших вопросов. Центр столицы Бурятии ждёт преображение. Но чтобы претворить планы в жизнь, понадобится не один год.

- Мастер-план Владимир Владимирович уже принял, и это – грандиозное событие, – заявил он. – В его рамках предусмотрена новая стратегия развития Улан-Удэ. Застройка сейчас идёт в основном на окраинах – далеко от школ, детских садов, объектов культуры и торговли. А центр города у нас старый, ветхий и не застраивается. Новая концепция развития заключается в том, чтобы возводить жильё в центре, где есть школы и садики, а рабочие места и культурные учреждения расположены рядом.

Мастер-план Улан-Удэ также включает модернизацию обеих ТЭЦ. Благодаря этому частных котельных в городе станет меньше, а воздух – чище. К тому же значительную часть жилых домов, которые топят углём и дровами, хотят перевести на электроотопление. Среди других пунктов – строительство четырёх путепроводов через железнодорожные пути, ремонт трамвайных путей и реализация дизайн-кода на центральных улицах города.

- Если бы президент нам не приехал, мастер-план был бы гораздо скромнее, – резюмировал Алексей Цыденов. – Многие вопросы благодаря ему решились гораздо быстрее и эффективнее. Он не только дал поручение разработать программы развития городов, но и контролирует это лично. Нам очень повезло.

 

 

глава Бурятии Путин мастер-план

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