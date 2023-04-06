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Глава Бурятии проинспектировал работы по модернизации электросетей в ДНТ и СНТ

Глава Бурятии проинспектировал работы по модернизации электросетей в ДНТ и СНТ
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов приехал в СНТ «Профсоюзник»

В 2022 году по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова была начата работа по решению проблем пригородных ДНТ и СНТ. В частности, Улан-Удэ выделили субсидию в размере 56,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию электросетей. На сегодняшний день уже реконструировали электрические сети в 10 городских ДНТ и СНТ, где проживают более 10 тысяч горожан.

5 апреля Алексей Цыденов проинспектировал результат капитального ремонта электросетей в СНТ «Профсоюзник», сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Сейчас мы посмотрели один из результатов проделанной работы. «Россети Сибирь» уже отремонтировало восемь ДНТ, СНТ. И мы продолжим эту работу в Улан-Удэ, в Иволгинском и Заиграевском районах. Будем дальше двигаться, - отметил глава.



На первом этапе работы объекты электросетевого хозяйства 13-ти СНТ и ДНТ были переданы в собственность «Бурятэнерго». Ещё два товарищества – СНТ «Зенит» (Советский район) и ДНТ «Удинский» (Железнодорожный) заключили договоры о безвозмездной передаче имущества в собственность Улан-Удэ.

В 2022 году «Бурятэнерго» капитально отремонтировали объекты электросетевого хозяйства восьми из 13 СНТ/ДНТ, принятых на баланс организации. Это СНТ «20 лет Победы», СНТ «Профсоюзник», СНТ «Урожай», ДНТ «Удачное», СНТ «Пионер- 2», ДНТ «Градостроитель», СНТ «Пионер-1», СНТ «Металлист».

– Со своей стороны могу отметить, что Алексей Самбуевич с присущей ему дальновидностью отреагировал на проблемные вопросы и принял решение о выделении средств на ремонт сетей ДНТ. Это уникальный проект и, безусловно, он может стать примером для других регионов, – отметил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Но остаётся актуальным вопрос качества электроснабжения в ДНТ, где население потребляют больше той мощности на которую рассчитано оборудование.

– Одна из проблем, которая начинает назревать сейчас в том числе и в Бурятии, заключается в том, что многие начинают самостоятельно переходить на электроотопление, не уведомив РЭС. Проблема в том, что всё оборудование рассчитано на ту мощность, которая была изначально запроектирована. Если нагрузки возрастают оборудование перегружается, что приводит к отключениям. Поэтому нужно обязательно «показывать» свое потребление, чтобы энергетики могли планировать модернизацию. В этом мы очень рассчитываем на программу «Чистый воздух», которая дает ряд плюсов: во-первых экологический эффект, во-вторых модернизацию электросетевой инфраструктуры и повышение надежности, и в третьих, сдерживание темпа роста тарифа за счет увеличения потребления тарифа, - рассказал Павел Акилин.


Алексей Цыденов подчеркнул, что вопрос качества электроснабжения в ДНТ и СНТ зависит от действий со стороны самих жителей.

- Здесь в первую очередь ответственность лежит на самих участниках, так как это частная территория. Мы сюда заходить с бюджетными деньгами не можем. Тем более, здесь сети, как правило, принадлежат каким-то мелким организациям, которые сами ДНТ, СНТ в свое время учредили, либо вообще бесхозные, брошенные. Эти сети сначала нужно куда-то передавать, чтобы у сетей появился хозяин. И здесь нужна позиция самих участников ДНТ СНТ, когда они принимают решение, чтобы эти сети передать. Мы за то, чтобы они передавались «Россети Сибирь». И они уже, как ответственные компании, эксплуатировали, ремонтировали, не допускали аварийных ситуаций и так далее. Когда сети уже передаются, у нас есть возможность со стороны республики профинансировать. Поэтому здесь требуется движение с двух сторон. Мы со своей стороны движение начали, - пояснил Алексей Цыденов.

 

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