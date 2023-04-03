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Депутат Госдумы от Бурятии рассказал об угнетении россиянок

Депутат Госдумы от Бурятии рассказал об угнетении россиянок
Власть,  Фото:страница Николая Будуева
Николай Будуев заявил, что они зарабатывают на треть меньше мужчин

Недавно Николай Будуев, представляющий в Госдуме интересы Бурятии, принял участие в круглом столе, посвящённом гендерному равенству. На нём также присутствовали представители правоохранительных органов, сотрудники прокуратуры, различных министерств и ведомств и общественных организаций.

На мероприятии затронули вопрос семейно-бытового насилия над женщинами и обсудили, как с этим бороться. По словам депутата Госдумы, это одна из самых острых и актуальных проблем современного общества. Есть и ещё одна – россиянки по-прежнему получают за свой труд меньше представителей сильного пола.

- Цифры, приведённые участниками круглого стола, противоречивы. С одной стороны, женщины достойно представлены в ряде секторов, а с другой – в целом они, как правило, зарабатывают на 30% меньше, чем мужчины. И здесь действительно есть эффект «стеклянного потолка», – констатировал Николай Будуев.

На круглом столе поступило несколько предложений по профилактике домашнего насилия. По итогам заседания примут резолюцию с рекомендациями, касающимися затронутых вопросов.

женщины мужчины насилие Госдума

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