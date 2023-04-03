Депутат Госдумы от Бурятии рассказал об угнетении россиянок





Недавно Николай Будуев, представляющий в Госдуме интересы Бурятии, принял участие в круглом столе, посвящённом гендерному равенству. На нём также присутствовали представители правоохранительных органов, сотрудники прокуратуры, различных министерств и ведомств и общественных организаций.На мероприятии затронули вопрос семейно-бытового насилия над женщинами и обсудили, как с этим бороться. По словам депутата Госдумы, это одна из самых острых и актуальных проблем современного общества. Есть и ещё одна – россиянки по-прежнему получают за свой труд меньше представителей сильного пола.- Цифры, приведённые участниками круглого стола, противоречивы. С одной стороны, женщины достойно представлены в ряде секторов, а с другой – в целом они, как правило, зарабатывают на 30% меньше, чем мужчины. И здесь действительно есть эффект «стеклянного потолка», – констатировал Николай Будуев.На круглом столе поступило несколько предложений по профилактике домашнего насилия. По итогам заседания примут резолюцию с рекомендациями, касающимися затронутых вопросов.