Зампред правительства Бурятии раскритиковал качество федеральной трассы







Что касается содержания, замечания были к проезжей части мостов через реку Осиновка, Мишиха, Клюевка, Большая речка и другим участкам дорог. Там наблюдались ямы, выбоины, трещины, просадки и колейность.



- Федеральная дорога от Улан-Удэ до Иркутска находится в ненормативном состоянии, сложно проехать, везде ямы. Асфальт тает вместе со снегом, - отметил Евгений Луковников.



Он потребовал объяснений от федерального дорожного агентства «Южный Байкал», на балансе которого находится данная дорога.





Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников раскритиковал состояние федеральной дороги в сторону Иркутска. Недовольство он выразил на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба зампреда.Луковников отметил, что некоторые участки находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, и это может стать причиной повышения аварийности.Замечания коснулись уже введённых в эксплуатацию участков и тех, что находятся на содержании. Так, на отремонтированных с 2018 по 2021 год участках дороги наблюдаются просадки и трещины осевые и продольные, местами обнаружена колейность. Например, в 2018 году выполнен капитальный ремонт на отрезке с 291 по 307 км дороги «Иркутск – Улан-Удэ – Чита», сегодня же он покрыт осевыми и продольными трещинами, есть колейность.В «Южном Байкале» заявили, что по участкам, которые находятся на гарантии, ведётся претензионная работа с подрядной организацией. Евгений Луковников также отметил, что на км 334, где только идут работы по реконструкции моста, плохо организована объездная дорога.- Сейчас, когда обильно тает снег, на дороге образовалось большое скопление воды, которая превратилась в кашу и затрудняет движение большегрузного и легкового транспорта. Невозможно проехать. Прошу взять на контроль и исправить в ближайшее время, - заключил зампред.