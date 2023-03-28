28 марта

27 марта

Популярное

Зампред правительства Бурятии раскритиковал качество федеральной трассы

Зампред правительства Бурятии раскритиковал качество федеральной трассы
Власть,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
«Сложно проехать, везде ямы», - заявил Евгений Луковников

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников раскритиковал состояние федеральной дороги в сторону Иркутска. Недовольство он выразил на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба зампреда.

Луковников отметил, что некоторые участки находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, и это может стать причиной повышения аварийности.


Замечания коснулись уже введённых в эксплуатацию участков и тех, что находятся на содержании. Так, на отремонтированных с 2018 по 2021 год участках дороги наблюдаются просадки и трещины осевые и продольные, местами обнаружена колейность. Например, в 2018 году выполнен капитальный ремонт на отрезке с 291 по 307 км дороги «Иркутск – Улан-Удэ – Чита», сегодня же он покрыт осевыми и продольными трещинами, есть колейность.

Что касается содержания, замечания были к проезжей части мостов через реку Осиновка, Мишиха, Клюевка, Большая речка и другим участкам дорог. Там наблюдались ямы, выбоины, трещины, просадки и колейность.

- Федеральная дорога от Улан-Удэ до Иркутска находится в ненормативном состоянии, сложно проехать, везде ямы. Асфальт тает вместе со снегом, - отметил Евгений Луковников.

Он потребовал объяснений от федерального дорожного агентства «Южный Байкал», на балансе которого находится данная дорога.


В «Южном Байкале» заявили, что по участкам, которые находятся на гарантии, ведётся претензионная работа с подрядной организацией. Евгений Луковников также отметил, что на км 334, где только идут работы по реконструкции моста, плохо организована объездная дорога.

- Сейчас, когда обильно тает снег, на дороге образовалось большое скопление воды, которая превратилась в кашу и затрудняет движение большегрузного и легкового транспорта. Невозможно проехать. Прошу взять на контроль и исправить в ближайшее время, - заключил зампред.



федеральная трасса дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зампред правительства Бурятии раскритиковал качество федеральной трассы
Зампред правительства Бурятии раскритиковал качество федеральной трассы
Власть, 28.03.2023
«Сложно проехать, везде ямы», - заявил Евгений Луковников
В Бурятии жители двух районов остались без субсидий по вине властей
В Бурятии жители двух районов остались без субсидий по вине властей
Власть, 28.03.2023
Власти не внесли необходимые сведения в специальную систему
Губернатор Забайкалья: «Будут срывы по пожарам – будут уголовные дела»
Губернатор Забайкалья: «Будут срывы по пожарам – будут уголовные дела»
Власть, 28.03.2023
Губернатор Осипов потребовал от глав районов ежечасно контролировать ситуацию с пожарами
Бурятия ждёт визитов федеральных чиновников
Бурятия ждёт визитов федеральных чиновников
Власть, 27.03.2023
По словам руководителя региона, республика остаётся в плюсе от таких встреч
И.о. прокурора Бурятии выявил нарушения в колонии
И.о. прокурора Бурятии выявил нарушения в колонии
Власть, 27.03.2023
Врио начальника УФСИН России по Бурятии получил прокурорское представление
В Бурятии через суд отменили акт, нарушающий закон
В Бурятии через суд отменили акт, нарушающий закон
Власть, 27.03.2023
Предполагалось лишение места в детсаду, если ребёнок не ходил в него полгода
Путин учредил медаль «За храбрость»
Путин учредил медаль «За храбрость»
Власть, 24.03.2023
Медаль имеет две степени
Премьер Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о полном запрете вейпов
Премьер Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о полном запрете вейпов
Власть, 24.03.2023

В Бурятии пока хотят штрафовать за их продажу подросткам

Путин поручил Бурятии заняться восстановлением лесов на Байкале
Путин поручил Бурятии заняться восстановлением лесов на Байкале
Власть, 24.03.2023
Власти республики и двух соседних регионов должны отчитаться по этому вопросу в апреле
Зампред правительства Бурятии призвал жителей прибраться на участках
Власть, 24.03.2023
Скоро в республике введут особый противопожарный режим
Мэрия Улан-Удэ неформально объяснила ситуацию с улицей Трубачеева
Мэрия Улан-Удэ неформально объяснила ситуацию с улицей Трубачеева
Власть, 24.03.2023
Сотрудники ответили в комментариях в соцсети
Дворец культуры ЛВРЗ и второй «Артек»: Мэр Улан-Удэ ответил на вопросы депутатов
Дворец культуры ЛВРЗ и второй «Артек»: Мэр Улан-Удэ ответил на вопросы депутатов
Власть, 23.03.2023
На сессии горсовета депутаты спросили мэра о проблемных объектах
«Нам повезло»: В Бурятии глава района прокомментировал скандальный ремонт ДК
«Нам повезло»: В Бурятии глава района прокомментировал скандальный ремонт ДК
Власть, 23.03.2023
Станислав Гармаев заявил, что не позволит ему разрушиться
Оставшаяся без жилья сирота из Бурятии дошла до главного следователя России
Оставшаяся без жилья сирота из Бурятии дошла до главного следователя России
Власть, 23.03.2023
Девушка не может дождаться своего угла уже несколько лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^