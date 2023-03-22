Мэр Улан-Удэ отчитался о работе за год

Много надежд возлагается на мастер-план, официальный старт которому будет дан в сентябре 2023 года



Сегодня на 41 сессии горсовета с докладом о проделанной работе за 2022 год выступил мэр города Игорь Шутенков.



Чем запомнился 2022 год для Улан-Удэ? По словам мэра города, в прошлом году администрация города совершила рывок в расширении системы городского транспорта, было приобретено 124 автобуса за счёт федерального бюджета, улучшено транспортное сообщение в отдаленные района города. «Автобусы у нас работают по 25 маршрутам, с ежедневным выходом более 100 единиц», - добавил Игорь Шутенков.



Также в 2022 году было построено пять новых детских садов и продолжают строиться новые, что позволило ощутимо снизить очередь в детские сады.



- За прошлый год отловлено 7000 собак. На нерадивых хозяев составлено более 1000 протоколов, наложено штрафов на 2,5 млн рублей. По всем микрорайонам города провели 60 межведомственных рейдов. Подобной практики не было ни в одном городе на Дальнем Востоке, - рассказал мэр города.



Говоря о бюджете города, Игорь Шутенков пояснил, что «город ввиду недостаточности собственных доходов, для решения первоочередных вопросов был вынужден ввести дефицит бюджета (486 млн. руб.) и привлечь кредитные ресурсы. Общий объем муниципального долга на начало года составил 4,3 млрд. рублей».



Что касается такого важного вопроса, как грязный воздух в Улан-Удэ, проблема пока так и не решена. Мэр подчеркнул в своём докладе, что планируется в перспективе перевод частных домов на электроотопление. Для этого необходима реконструкция электросетевого комплекса города. Сейчас пока только ведутся работы по проектированию реконструкции, добавил он.



И чтобы обеспечить город бесперебойным теплом и исключить аварии, администрация города включила в мастер план реконструкцию ТЭЦ-2, которая сейчас эксплуатируется без электрогенерации, в режиме котельной.



По словам мэра, официальный старт мастер плана будет дан в сентябре 2023 года, когда правительство РФ утвердит программу социально-экономического развития города Улан-Удэ. Сумма финансирования за счет средств федерального бюджета по проекту мастер-плана до 2030 года – порядка 150–157 миллиардов рублей.



