Это коснулось учащихся Иволгинской, Сотниковской, Гурульбинской и Нижне-Иволгинской средних школ
Ученики из Иволгинского района Бурятии теперь могут в безопасности и комфорте добираться до своих школ. Под контролем судебных приставов в четырёх посёлках обеспечен бесплатный подвоз учащихся.
В 2022 году районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. В ходе проверки было установлено, что в Иволгинской, Сотниковской, Гурульбинской и Нижне-Иволгинской средних общеобразовательных школах недостаточно автобусов для перевозки детей. Более 350 школьников были вынуждены добираться до школ самостоятельно.
- Судебными приставами в отношении администрации района было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого были вручены требования об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об уголовной ответственности. В связи с невозможностью исполнения решения суда администрации была предоставлена отсрочка на три месяца, - отмечают в УФССП по Бурятии.
В марте 2023 года под контролем судебных приставов решение суда было исполнено в полном объёме.
В Бурятии администрацию района обязали организовать подвоз школьников
Власть, Фото:
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