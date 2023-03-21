В Бурятии администрацию района обязали организовать подвоз школьников

Это коснулось учащихся Иволгинской, Сотниковской, Гурульбинской и Нижне-Иволгинской средних школ



Ученики из Иволгинского района Бурятии теперь могут в безопасности и комфорте добираться до своих школ. Под контролем судебных приставов в четырёх посёлках обеспечен бесплатный подвоз учащихся.



В 2022 году районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. В ходе проверки было установлено, что в Иволгинской, Сотниковской, Гурульбинской и Нижне-Иволгинской средних общеобразовательных школах недостаточно автобусов для перевозки детей. Более 350 школьников были вынуждены добираться до школ самостоятельно.



- Судебными приставами в отношении администрации района было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого были вручены требования об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об уголовной ответственности. В связи с невозможностью исполнения решения суда администрации была предоставлена отсрочка на три месяца, - отмечают в УФССП по Бурятии.



В марте 2023 года под контролем судебных приставов решение суда было исполнено в полном объёме.



