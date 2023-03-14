Один из правительственных самолётов уже подлетает к Бурятии

Борт летит из московского аэропорта Внуково

К Бурятии в эти минуты подлетает один из самолётов, в котором, вероятно, находятся участники рабочего визита Владимира Путина в Улан-Удэ. Ту-204-300, бортовой номер: RA-64057, замечен на FlightRadar24 над Иркутской областью. Оператор этого воздушного судна: «Россия – Специальный лётный отряд» (СЛО).

Этот Ту-204 выполнен в специальной компоновке повышенной комфортности на 65 пассажиров. Официально передан в СЛО 09.01.2012 года.









Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. В совещании в очном формате примут участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов. В режиме видеоконференции участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.



Также президент проведёт рабочую встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.







Отметим, президент России Владимир Путин в дальние командировки летает на Ил-96ПУ. Буквы ПУ означают пункт управления.