Горсовет Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

«Этот долгожданный праздник символизирует чистоту благих помыслов, гостеприимство, добрые надежды и самые светлые ожидания»



Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с Сагаалганом – новым годом по лунному календарю. 21 февраля наступил год синеватого зайца. В поздравлении говорится:



«Уважаемые жители и гости города Улан-Удэ! Дорогие друзья!



От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета сердечно поздравляю вас с праздником белого месяца – Новым годом по лунному календарю!



Этот долгожданный праздник символизирует чистоту благих помыслов, гостеприимство, добрые надежды и самые светлые ожидания.



В праздник Белого месяца, из поколения в поколение, соблюдаются и сохраняются традиции почитания старшего поколения, проводятся семейные торжества и встречи с родителями и родственниками. Это помогает преодолевать трудности и невзгоды и придает необходимые силы для новых начинаний.



Так пусть же Год кролика принесет в каждый дом радость!



Искренне желаю крепкого здоровья, успехов в делах и всех благ!



Хундэтэ нютагаархид!

Таа бугэдэниие гаража байhан туулай жэлээр амаршалнаб!

Бурхандаа үргэhэн зулатнай наhыетнай нэмээжэ байг, бурхандаа табиhан далгатнай баян хэшэгтэй боложо байг!Орожо ерэhэн шэнэ жэлдэ омог дорюун, элуур мэндэ ябахатнай болтолгой!



Сагаан hараар! Сагаалганаар!»

