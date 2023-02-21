«Этот долгожданный праздник символизирует чистоту благих помыслов, гостеприимство, добрые надежды и самые светлые ожидания»
Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с Сагаалганом – новым годом по лунному календарю. 21 февраля наступил год синеватого зайца. В поздравлении говорится:
«Уважаемые жители и гости города Улан-Удэ! Дорогие друзья!
От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета сердечно поздравляю вас с праздником белого месяца – Новым годом по лунному календарю!
Этот долгожданный праздник символизирует чистоту благих помыслов, гостеприимство, добрые надежды и самые светлые ожидания.
В праздник Белого месяца, из поколения в поколение, соблюдаются и сохраняются традиции почитания старшего поколения, проводятся семейные торжества и встречи с родителями и родственниками. Это помогает преодолевать трудности и невзгоды и придает необходимые силы для новых начинаний.
Так пусть же Год кролика принесет в каждый дом радость!
Искренне желаю крепкого здоровья, успехов в делах и всех благ!
Хундэтэ нютагаархид!
Таа бугэдэниие гаража байhан туулай жэлээр амаршалнаб!
Бурхандаа үргэhэн зулатнай наhыетнай нэмээжэ байг, бурхандаа табиhан далгатнай баян хэшэгтэй боложо байг!Орожо ерэhэн шэнэ жэлдэ омог дорюун, элуур мэндэ ябахатнай болтолгой!
Сагаан hараар! Сагаалганаар!»
Горсовет Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 20.02.2023
Большинство вопросов поступало с Евгенией Лудуповой
Бюджетникам проиндексируют зарплату
«Врагу нужны не только лишь ресурсы, не только рынки сбыта и контроль, в прицеле молодые души…» - говорится в ней
Благодарность ей вручил Сергей Кириенко
Власть, 17.02.2023
Президенту России представят мастер-план бурятской столицы
Социальную поддержку получило более 370 тысяч жителей республики
Власти села несвоевременно передавали положенные данные
Приказ подписал Игорь Краснов
Он провёл личный приём граждан
Алексей Цыденов отдал поручение после инцидента на улице Жердева
Начальник управления Генпрокуратуры РФ по СФО принял участие в коллегии прокуратуры Иркутской области
Были подведены итоги работы за 2022 год
Решение о расширении списка получателей льготного проезда назвали «победным»
Он состоялся в Заиграевском районе
Власть, 13.02.2023
К строительству планируют приступить в 2024 году
Власть, 13.02.2023
Баир Цыбиков занял этот пост в 2021 году