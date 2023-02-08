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В Бурятии соберутся 89 министров культуры

В Бурятии соберутся 89 министров культуры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Летом ожидается масштабное событие

Летом Бурятия примет заседание координационного совета минкультуры России. В этой связи в республику прибудут министры культуры со всех регионов России, в том числе вошедших в состав страны в октябре 2022 года.

- К нам прилетят не только с федерального министерства, но и все министры культуры с 89 регионов (вместе с новыми) нашей страны. Работа предстоит, тьфу-тьфу, не сглазить, - написала в своём Telegram-канале министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Вчера Соелма Дагаева находилась в рабочей поездке в Москве. Она побывала в министерстве культуры России, где отчиталась о недавней поездке в Индию в рамках сотрудничества между странами в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

 
Координационный совет по культуре при министерстве культуры Российской Федерации – совещательный орган, обеспечивающий согласованность действий министерства и органов власти регионов при проведении государственной политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии. Председателем совета является министр культуры РФ.

минкульт

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