В Бурятии соберутся 89 министров культуры







Координационный совет по культуре при министерстве культуры Российской Федерации – совещательный орган, обеспечивающий согласованность действий министерства и органов власти регионов при проведении государственной политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии. Председателем совета является министр культуры РФ.





Летом Бурятия примет заседание координационного совета минкультуры России. В этой связи в республику прибудут министры культуры со всех регионов России, в том числе вошедших в состав страны в октябре 2022 года.- К нам прилетят не только с федерального министерства, но и все министры культуры с 89 регионов (вместе с новыми) нашей страны. Работа предстоит, тьфу-тьфу, не сглазить, - написала в своём Telegram-канале министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Вчера Соелма Дагаева находилась в рабочей поездке в Москве. Она побывала в министерстве культуры России, где отчиталась о недавней поездке в Индию в рамках сотрудничества между странами в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).