19 декабря

18 декабря

Популярное

Помощнику президента презентовали проект создания Читинского квартала

Помощнику президента презентовали проект создания Читинского квартала
Власть,  Фото:пресс-службы правительства Забайкальского края
Город граничит с КНР

Помощнику президента России Максиму Орешкину губернатор Забайкальского края Александр Осипов и члены регионального правительства презентовали часть проектов, разработанных для социально-экономического развития Читы. В частности, представлен проект реконструкции набережной реки Читинки и строительства Читинского квартала.

По мнению Максима Орешкина, Чита вблизи с Китайской Народной Республикой имеет большой туристический потенциал.

- Важно привлекать туристов за счёт развитой инфраструктуры, культурной жизни, сохранения истории, - отметил он.


Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев в своей презентации Читинского квартала, который нацелен на привлечение туристов рассказал, что Чита - крупный региональный центр Дальнего Востока, столица и главный сервисный центр богатого ресурсами региона. Население города составляет 350 тысяч человек. Город расположен на перекрёстке сухопутных и воздушных путей: через Читу проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и трасса Р-258.

Было отмечено, что проект создания Читинского квартала входит в общий мастер-план города Читы. Читинский квартал будет расположен в центре города на пересечении улиц Богомягкова, Ленина и Кастринской – в районе исторической застройки, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Чита туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Госдума приняла во II чтении законопроект о нормах аренды лесных участков для инвестпроектов
Госдума приняла во II чтении законопроект о нормах аренды лесных участков для инвестпроектов
Власть, 19.12.2022
Отмечается, что сейчас арендаторы лесных участков только получают большую прибыль, но не делают ничего для их защиты
Выплатами на первенцев в Бурятии займётся новое ведомство
Выплатами на первенцев в Бурятии займётся новое ведомство
Власть, 19.12.2022
С нового года в республике заработает Социальный фонд
Владимир Путин подчеркнул важность развития Байкальска
Владимир Путин подчеркнул важность развития Байкальска
Власть, 16.12.2022
Федеральные власти утвердят программу социально-экономического развития города
Сенатор из Бурятии станет Дедом Морозом для двух детей
Сенатор из Бурятии станет Дедом Морозом для двух детей
Власть, 16.12.2022
Вячеслав Наговицын исполнит их новогодние желания 
Спикера парламента Бурятии обвинили в демагогии
Спикера парламента Бурятии обвинили в демагогии
Власть, 16.12.2022
Председатель Народного Хурала в ответ лишил коллегу слова до конца сессии
В Бурятии депутатам Хурала будут доплачивать за вынужденные прогулы
В Бурятии депутатам Хурала будут доплачивать за вынужденные прогулы
Власть, 15.12.2022
Они начнут получать деньги за участие в сессиях
Алексей Цыденов поблагодарил таможенников Бурятии
Алексей Цыденов поблагодарил таможенников Бурятии
Власть, 15.12.2022
Количество грузовых самолётов с импортными грузами увеличилось за полгода в 11 раз
Глава Баунтовского района Бурятии получил прокурорское представление
Глава Баунтовского района Бурятии получил прокурорское представление
Власть, 15.12.2022
Причиной стали проблемы с пассажирскими авиаперевозками
В Бурятии бессрочно назначили трёх мировых судей
В Бурятии бессрочно назначили трёх мировых судей
Власть, 15.12.2022
Их утверждали тайным голосованием
В Бурятии после жарких споров стёрли границу между деревней и райцентром
В Бурятии после жарких споров стёрли границу между деревней и райцентром
Власть, 15.12.2022
Закаменск объединили с ближайшим сельским поселением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^