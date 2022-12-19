Помощнику президента презентовали проект создания Читинского квартала









Помощнику президента России Максиму Орешкину губернатор Забайкальского края Александр Осипов и члены регионального правительства презентовали часть проектов, разработанных для социально-экономического развития Читы. В частности, представлен проект реконструкции набережной реки Читинки и строительства Читинского квартала.По мнению Максима Орешкина, Чита вблизи с Китайской Народной Республикой имеет большой туристический потенциал.- Важно привлекать туристов за счёт развитой инфраструктуры, культурной жизни, сохранения истории, - отметил он.Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев в своей презентации Читинского квартала, который нацелен на привлечение туристов рассказал, что Чита - крупный региональный центр Дальнего Востока, столица и главный сервисный центр богатого ресурсами региона. Население города составляет 350 тысяч человек. Город расположен на перекрёстке сухопутных и воздушных путей: через Читу проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и трасса Р-258.Было отмечено, что проект создания Читинского квартала входит в общий мастер-план города Читы. Читинский квартал будет расположен в центре города на пересечении улиц Богомягкова, Ленина и Кастринской – в районе исторической застройки, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.