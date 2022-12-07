Улан-Удэ поделился землёй с районом, но при этом получил 33 новых участка
Сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета депутаты рассмотрели вопрос об уточнении границ территории города.
Для строительства детского садика, необходимого жителям села Нижний Саянтуй, город передал часть своей территории в размере 3,4 гектара Тарбагатайскому району.
- Там будет построен детский сад по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова. Ввиду того, что на территории в селе Нижний Саянтуй сложный рельеф и отсутствует инфраструктура, участок в южной части Октябрьского района Улан-Удэ передается под строительство детского садика Тарбагатайскому району, - сообщила докладчик – и.о. председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Марина Говорова.
Кроме того, на сессии депутаты уточнили спорные границы города на пересечении с Иволгинским районом. В результате улицы Юбилейная, Стартовая, Баргузинская, Дорожная, Степная, Оргадинская, Вертолётная стали теперь принадлежать городу.
Таким образом, отдав один участок, город получил ещё 33 участка новой территории и увеличил свою территорию на целых 0,25 квадратных километра.
Площадь Улан-Удэ стала больше
Власть, Фото:
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