Он возглавил Минстрой с приставкой и. о.
Бывшего директора «ЭкоАльянса» Алдара Бальжирова назначили и. о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Московский комсомолец в Чите».
До этого Бальжиров являлся замминистра строительства, а исполняющим обязанности руководителя ведомства был Сергей Кривощёков. Теперь они «поменялись» местами.
- Занимавший должность и. о. министра строительства региона Сергей Кривощёков стал замминистра, – пояснили «МК в Чите» в Минстрое.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2020-го Алдар Бальжиров возглавил компанию «ЭкоАльянс», которая является региональным оператором по обращению с отходами в Бурятии. Правда, он не проработал на этом посту и года – уже в январе 2021-го в ООО сменился директор. Бальжиров же спустя несколько месяцев получил высокую должность в соседнем регионе.
Экс-руководитель «ЭкоАльянса» пошёл на повышение в Забайкалье
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