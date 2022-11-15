15 ноября

14 ноября

Популярное

Экс-руководитель «ЭкоАльянса» пошёл на повышение в Забайкалье

Экс-руководитель «ЭкоАльянса» пошёл на повышение в Забайкалье
Власть, 
Он возглавил Минстрой с приставкой и. о.

Бывшего директора «ЭкоАльянса» Алдара Бальжирова назначили и. о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Московский комсомолец в Чите».

До этого Бальжиров являлся замминистра строительства, а исполняющим обязанности руководителя ведомства был Сергей Кривощёков. Теперь они «поменялись» местами.

- Занимавший должность и. о. министра строительства региона Сергей Кривощёков стал замминистра, – пояснили «МК в Чите» в Минстрое.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2020-го Алдар Бальжиров возглавил компанию «ЭкоАльянс», которая является региональным оператором по обращению с отходами в Бурятии. Правда, он не проработал на этом посту и года – уже в январе 2021-го в ООО сменился директор. Бальжиров же спустя несколько месяцев получил высокую должность в соседнем регионе.
назначение минстрой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Депутаты Госдумы от Бурятии просят признать Гринпис нежелательной организацией
Депутаты Госдумы от Бурятии просят признать Гринпис нежелательной организацией
Власть, 13.11.2022
Своё предложение внесла межфракционная группа «Байкал»
Иринчей Матханов покинул пост лидера справороссов Бурятии
Иринчей Матханов покинул пост лидера справороссов Бурятии
Власть, 12.11.2022
Члены регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выбрали нового председателя
Полпред президента в ДФО посетил кадетскую школу-интернат в Бурятии
Полпред президента в ДФО посетил кадетскую школу-интернат в Бурятии
Власть, 11.11.2022
Юрий Трутнев поручил руководству Бурятии продолжить усиление работы по патриотическому воспитанию
В мэрии Улан-Удэ появится новый комитет
В мэрии Улан-Удэ появится новый комитет
Власть, 11.11.2022
Он будет отвечать за чрезвычайные ситуации в городе
В минстрое Бурятии перечислили однодневный заработок участникам СВО
В минстрое Бурятии перечислили однодневный заработок участникам СВО
Власть, 09.11.2022
На средства уже закуплены берцы, спальные мешки, перчатки и др.
Ушла из жизни депутат Хурала Бурятии Екатерина Цыренова
Ушла из жизни депутат Хурала Бурятии Екатерина Цыренова
Власть, 09.11.2022
Она скончалась после продолжительной болезни 
В Бурятии назначили министра образования
В Бурятии назначили министра образования
Власть, 09.11.2022
Назначение по неизвестной причине прошло практически незаметно
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для юной жительницы Бурятии
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для юной жительницы Бурятии
Власть, 09.11.2022
Глава республики пообещал исполнить мечту девочки
В Бурятии молодые работники приняли присягу прокурора
В Бурятии молодые работники приняли присягу прокурора
Власть, 08.11.2022
В прокуратуре республики состоялся слёт молодых специалистов
Глава Бурятии проинспектировал строительство 10 школ
Глава Бурятии проинспектировал строительство 10 школ
Власть, 07.11.2022
«По некоторым объектам есть удорожание», - отметил Алексей Цыденов
Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом
Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом
Власть, 03.11.2022
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление
«ЕР» предложила единый список льгот и мер поддержки для участников СВО
«ЕР» предложила единый список льгот и мер поддержки для участников СВО
Власть, 03.11.2022
Соответствующее предложение отправлено на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину
Забайкалье примет чемпионат России по стрельбе из лука
Забайкалье примет чемпионат России по стрельбе из лука
Власть, 02.11.2022
В регионе стартовала подготовка к предстоящим соревнованиям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^