В Бурятии назначили министра образования

Назначение по неизвестной причине прошло практически незаметно
Кресло министра образования Бурятии, пустовавшее с лета 2021 года, наконец занято. Пост занял 51-летний Валерий Поздняков, до этого руководивший минобрнауки республики с приставкой «врио». Прежде он трудился заместителем министра.
Документ о назначении Валерии Позднякова министром образования Бурятии был подписан ещё 3 ноября, выяснил «Байкал-Daily». Однако, что любопытно, публично о назначении ещё не сообщается уже почти неделю. О причинах такого молчания ничего неизвестно.
Валерий Поздняков трудится в министерстве образования и науки Бурятии с 2009 года. С 2017 года в должности заместителя министра отвечал за общее и дополнительное образование.
Прежним министром образования был Баир Жалсанов, со скандалом ушедший в июле 2021 года. Он написал заявление об отставке по собственному желанию после обысков в министерстве, прошедших в рамках уголовного дела по факту о хищении бюджетных средств. Глава Бурятии подписал заявление Жалсанова спустя несколько месяцев.
Кстати, после ухода Жалсанова с поста министра претензии к формулировке увольнения предъявила прокуратура. Прокурор республики Галина Ковалёва подала иск к главе Бурятии с требованием изменить формулировку увольнения с «по собственному желанию» на «по утрате доверия». Всё потому, что в своё время Баир Жалсанов, согласно законодательству, вовремя не указал, что его отец является учредителем частного детского сада. Это является возможным поводом для конфликта интересов.
Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры. Устояло решение и в Верховном суде Бурятии. В итоге бывший министр был включен в реестр лиц, утративших доверие, на пять лет, в связи с чем он не сможет занимать государственные и муниципальные должности.
Справка:
Валерий Поздняков родился 9 июня 1971 года в Улан-Удэ.
В 1993 году с отличием окончил исторический факультет БГПИ по специальности «учитель истории и социально-политических дисциплин». В 1997-м окончил Сибирскую коммерческую академию потребительской кооперации, квалификация – экономист.
С 1997 по 1999 годы – ассистент кафедры гуманитарных дисциплин Бурятского филиала Сибирского университета потребительской кооперации;
С 1999 по 2009 годы – старший преподаватель, доцент кафедры учётных дисциплин; заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бурятского филиала Сибирского университета потребительской кооперации;
В 2009 году занял пост ведущего специалиста отдела контроля качества образования минобрнауки Бурятии;
В 2010 году стал главным специалистом отдела надзора и контроля в сфере образования минобрнауки;
В 2012 году прошёл переподготовку в республиканском институте кадров управления и образования по программе «Менеджмент в образовании»;
В 2016 году назначен на должность председателя комитета по надзору и контролю в сфере образования министерства образования Бурятии;
В 2017 году постановлением правительства Бурятии от 5 сентября назначен на должность заместителя министра образования и науки Бурятии – председателя комитета общего и дополнительного образования.
В Бурятии назначили министра образования
Власть, Фото:
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