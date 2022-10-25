Попавший в ДТП глава Закаменского района Бурятии рассказал о самочувствии





24 октября в ДТП попал глава Закаменского района Бурятии Сергей Гонжитов.Автоавария произошла около 15 часов на автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск в 13 километрах от Гусиноозёрска.- 61-летний водитель автомобиля «Ниссан Патрол» совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и два пассажира (46-летний мужчина и 37-летняя женщина) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили обстоятельства ДТП в УГИБДД по Бурятии.Сергей Гонжитов был одним из пассажиров автомобиля. Также с ним ехала коллега.Сам глава района рассказал, что его самочувствие нормальное, слова Гонжитова приводит «Закамна-инфо».- Чувствую себя нормально, получил много сообщений, благодарю земляков за беспокойство! Скорейшего выздоровления моей коллеге и Вачагану Артушевичу, - пожелал он.