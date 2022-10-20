Глава Бурятии приехал к мобилизованным землякам в Запорожскую область

























19 октября глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с мобилизованными жителями республики в пункте подготовки в Запорожской области. Он проверил их условия проживания и уровень обеспеченности всем необходимым. «Лично убедился, что всё так, как должно быть», - заявил глава в своём телеграм-канале.- Условия проживания в палатках обеспечены - тепло, нары для всех, спальные мешки у каждого, зона помывки и прачечная обустроены. Питание качественное и на самом деле вкусное, пробовал сам. Спросил бойцов о питании (может, это под мой приезд в кашу мясо положили?) ответили, что всегда так и питание устраивает, - сообщил Алексей Цыденов.Также он проверил медпункт и персональные аптечки и заявил, что «тоже всё по нормам».- Но сами военные сказали, что жгуты и турникеты при обучении и подготовке могут рваться, и запас не помешает. При мне на тренировке при перетягивании «раненой» ноги парень порвал жгут, перестарался. Будем приобретать и досылать, - отметил глава.По его словам, у каждого мобилизованного есть бронежилет и каска. «Не новые, но свою функцию выполняют. Обновление не помешает, поэтому тоже будем приобретать», - добавил Цыденов.Огневую подготовку он расценил как «очень активную».- На полигоне для стрельбы земля слоями засыпана гильзами. Стреляют из всего - автоматы, гранатометы различных модификаций. Осваивают БТР, БМП, танки. Вся техника в наличии и задействована в подготовке. Готовят их очень тщательно, - подчеркнул глава.В пункте подготовки работает армейский капеллан Баир-лама из Кяхты, который ежедневно принимает всех желающих. Цыденов отметил, что к нему за духовной помощью идут все мобилизованные из Бурятии, независимо от национальности.- Пообщался с ребятами. У них по части обеспечения и подготовки вопросов и не было. Были вопросы больше бытовые и к нам самим. По выдаче дров. Что правила, которые мы приняли, не самые хорошие и многие из родственников не могут получить дрова. Поменяем правила. Есть вопросы по начислениям платежей. Начисления со стороны министерства обороны должны производиться с даты прибытия на пункт сбора. За период нахождения на территории Бурятии начисления идут по обычной ставке без дополнительных коэффициентов – порядка 25 тысяч рублей из расчета за месяц, для рядового. А с момента прибытия в зону боевых действий, как сказал президент, уже 195 тысяч в месяц. Будем контролировать правильность и своевременность начислений, - поделился Алексей Цыденов.Настрой своих земляком он назвал «хорошим», а их самих – «мужчинами с большой буквы».