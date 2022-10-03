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Галина Ковалёва покидает пост прокурора Бурятии

Галина Ковалёва покидает пост прокурора Бурятии
Власть,  Фото:сайт прокуратуры Бурятии
Она занимала эту должность пять лет

Как стало известно «Байкал-Daily», Галина Ковалёва покинет пост прокурора Бурятии.

По данным нашего источника, пятилетний срок полномочий Галины Ковалёвой в этой должности истёк сегодня, 3 октября. Сейчас она находится в отпуске.

Возможно, Ковалёва получит назначение в другом регионе. Кто возглавит прокуратуру Бурятии, на данный момент неизвестно.

Государственный советник юстиции 3 класса Галина Ковалёва пять лет возглавляла прокуратуру Бурятии. Она заняла этот пост в 2017 году после того, как прежний руководитель Валерий Петров был назначен главным военным прокурором России.

До назначения прокурором она восемь лет трудилась заместителем прокурора Бурятии. Вообще же в органах прокуратуры республики работала с 1995 года.

Справка:

Галина Ковалёва родилась в 1968 году в Улан-Удэ. В 1992 году окончила Куйбышевский авиационный институт.

С 1995 года – главный специалист прокуратуры Бурятии. После окончания в 2000 году юридического факультета Бурятского государственного университета работала прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры республики.

С 2002 года – заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ.
С 2003 года – прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры республики;
С 2004 года - начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры республики;
С 2009 года – заместитель прокурора Бурятии;
С октября 2017 года – прокурор Республики Бурятия.

Имеет звание «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», а также награды: нагрудный знак «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знак отличия «За верность закону» III степени, почётную грамоту Генерального прокурора. 
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