Она занимала эту должность пять лет
Как стало известно «Байкал-Daily», Галина Ковалёва покинет пост прокурора Бурятии.
По данным нашего источника, пятилетний срок полномочий Галины Ковалёвой в этой должности истёк сегодня, 3 октября. Сейчас она находится в отпуске.
Возможно, Ковалёва получит назначение в другом регионе. Кто возглавит прокуратуру Бурятии, на данный момент неизвестно.
Государственный советник юстиции 3 класса Галина Ковалёва пять лет возглавляла прокуратуру Бурятии. Она заняла этот пост в 2017 году после того, как прежний руководитель Валерий Петров был назначен главным военным прокурором России.
До назначения прокурором она восемь лет трудилась заместителем прокурора Бурятии. Вообще же в органах прокуратуры республики работала с 1995 года.
Справка:
Галина Ковалёва родилась в 1968 году в Улан-Удэ. В 1992 году окончила Куйбышевский авиационный институт.
С 1995 года – главный специалист прокуратуры Бурятии. После окончания в 2000 году юридического факультета Бурятского государственного университета работала прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры республики.
С 2002 года – заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ.
С 2003 года – прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры республики;
С 2004 года - начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры республики;
С 2009 года – заместитель прокурора Бурятии;
С октября 2017 года – прокурор Республики Бурятия.
Имеет звание «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», а также награды: нагрудный знак «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знак отличия «За верность закону» III степени, почётную грамоту Генерального прокурора.
Галина Ковалёва покидает пост прокурора Бурятии
Власть, Фото:
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