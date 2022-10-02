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Депутат Госдумы от Бурятии обрадовался попаданию под санкции США

Депутат Госдумы от Бурятии обрадовался попаданию под санкции США
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вячеслав Дамдинцурунов «наконец-то дождался радостной новости»

США расширили санкционный список после подписания документов о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Под ограничения попал депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов (его коллеги Вячеслав Мархаев и Николай Будуев ранее уже попали под санкции США), а также сенаторы от республики Александр Варфоломеев и Вячеслав Наговицын.

Санкции подразумевают блокировку собственности и иных активов физлиц и организаций на территории США.

Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, что его обрадовало попадание под санкции.

- Друзья! Наконец-то я дождался радостной новости: меня включили в санкционный список США. Собственности и активов за рубежом никогда не имел и не планировал, никакие санкции не страшны, - написал он в соцсетях.



Другие члены Госдумы также делятся, что попадание в список можно расценивать как любезность. «Спасибо за признание моих заслуг, товарищи иностранцы!» - написала депутат от партии «Новые люди» Роза Чемерис.

«Никогда такого не было и вот опять. Поздравляю вновь включенных!» - обратился депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.

Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева подчеркнула, что у неё никогда не было активов в Америке. «Ух ты. Я-то думала, давно ввели… а, стоп, это были европейские санкции! Или японские… Так и запутаться можно, нет чтоб пакетом вводить, все сразу — и за всё сразу», - поделилась она.

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