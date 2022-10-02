Депутат Госдумы от Бурятии обрадовался попаданию под санкции США

Другие члены Госдумы также делятся, что попадание в список можно расценивать как любезность. «Спасибо за признание моих заслуг, товарищи иностранцы!» - написала депутат от партии «Новые люди» Роза Чемерис.«Никогда такого не было и вот опять. Поздравляю вновь включенных!» - обратился депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева подчеркнула, что у неё никогда не было активов в Америке. «Ух ты. Я-то думала, давно ввели… а, стоп, это были европейские санкции! Или японские… Так и запутаться можно, нет чтоб пакетом вводить, все сразу — и за всё сразу», - поделилась она.