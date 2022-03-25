Бурятские депутаты и Улан-Удэнский авиазавод попали под санкции США

Санкции США коснулись двух депутатов Госдумы от Бурятии
Американские власти в четверг, 24 марта, обновили санкционные списки. Под санкция впервые попала Государственная дума РФ и 328 депутатов, среди которых есть представители из Бурятии Вячеслав Мархаев и Николай Будуев.
Позже, на официальном сайте минфина США опубликовали разъяснения по введённым ограничениям.
- Ранее, 11 марта, мы включали в список только 12 депутатов Госдумы. Сегодняшнее действие последовало за тем, что управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) дополнительно включает в список ограничений 328 депутатов Государственной Думы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, а также саму Государственную думу в качестве юридического лица, - говорится в сообщении минфина США.
Помимо этого, в обновлённый санкционный список США добавили 48 российских оборонных компаний. В их числе холдинг «Вертолёты России» и его 15 дочерних предприятий, в том числе Улан-Удэнский авиационный завод.
- «Вертолёты России» были включены в список за деятельность или деятельность в оборонном и связанном с ней военном секторе экономики Российской Федерации. В дополнение мы включаем 15 организаций, за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, «Вертолётов России», - добавили в американском ведомстве.
Помимо этого, в санкционном списке оказался глава Сбербанка Герман Греф. Несмотря на то, что главное лицо Сбербанка попало под санкции, сам банк формально может продолжать свою деятельность за границей, уточняет РБК.
- Греф запрещён в личном качестве. «Сбер» формально может продолжать вести дела и осуществлять незапрещённые операции, но партнёры и коллеги из двух указанных юрисдикций (США и Великобритания) и Канады не сядут с Германом Оскаровичем за стол переговоров и не подпишут ни один документ, - пояснил руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.
Бурятские депутаты и Улан-Удэнский авиазавод попали под санкции США
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