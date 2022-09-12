На любопытный вопрос он ответил на пресс-конференции
Алексей Цыденов, переизбранный на пост главы Бурятии, на сегодняшней пресс-конференции ответил на вопрос о том, что повышает его работоспособность.
Он работает практически без выходных и до позднего вечера. Кроме того, постоянно происходит так, что, едва по прилёту из московской командировки Алексей Цыденов ранним утром отправляется в кабинет или сразу же едет с рабочим визитом в район.
Как выяснилось, сохранять силы главе помогает чай с травой сагаан дали.
- Я уже давно не пью лимонник, давным-давно перешёл на сагаан дали. Сагаан дали эффективнее, как мне показалось. Правда я его уже чуть-чуть перепил. Немного выпиваю, начинает голова болеть, но зато не спишь, - рассказал Алексей Цыденов.
Специалисты отмечают, что по своим тонизирующим свойствам сагаан дали превосходит женьшень, элеутерококк и лимонник. Растение обладает энергостимулирующим эффектом, в том числе рекомендуется спортсменам для повышения выносливости и физической силы. Помогает также при физических и умственных нагрузках, стрессе, переутомлении.
Алексей Цыденов поделился секретом работоспособности
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