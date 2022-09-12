Стали известны итоги выборов главы Селенгинского района
58-летний Станислав Гармаев, член «Единой России» уверенно победил на выборах главы Селенгинского района Бурятии, прошедших 11 сентября.
По данным «Селенга-инфо», Станислав Гармаев набрал 82,79% голосов, за него проголосовали 11 876 человек.
Его конкуренты остались далеко позади. Второе место занял кандидат от ЛДПР, мастер по ремонту оборудования Восточно-Сибирского филиала ООО «Кварц Групп», депутат райсовета Алексей Гонтов. За него проголосовал 1421 человек, или 9,91%.
За представителя партии «Новые люди», главного специалиста управления по обеспечению деятельности администрации Селенгинского района Руслана Хаметвалеева проголосовали лишь 4,80% избирателей.
Явка избирателей в Селенгинском районе составила 49,92%. Проголосовало 14 344 человека.
Станислав Гармаев во второй раз занял этот пост главы района. Впервые выборы он выиграл в 2017 году, тогда он набрал 86% голосов избирателей.
Селенгинский район – один из немногих, где ещё сохранились всенародные выборы главы. Во многих других районах республики главу назначает райсовет через конкурсный отсев.
Глава Селенгинского района Бурятии сохранил за собой пост
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