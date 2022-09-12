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В Улан-Удэ выбрали трёх новых депутатов горсовета

В Улан-Удэ выбрали трёх новых депутатов горсовета
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Все три свободных мандата получили единороссы

В Улан-Удэ подвели итоги дополнительных выборов в горсовет депутатов по трём округам. Имена победителей озвучил председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.

Вакантные места в горсовет займут представители «Единой России»: по округу №15 победил Владислав Дармаев, по округу №20 - Денис Егоров, по округу №28 - Саян Холхоев.

По одномандатному избирательному округу №15 было подано шесть заявок от желающих, однако двоим было отказано в регистрации.

Победу одержал 37-летний Владислав Дармаев, заместитель генерального директора по производству в ООО «Сибстроймеханизация» Механизированная колонна № 184».

Он обошёл представителя КПРФ Викторию Коршунову, члена партии «Коммунисты России» Светлану Жданову и выдвинутого ЛДПР Дмитрия Тесленко.

На 20-м округе также выдвигались шесть кандидатов, все они были успешно зарегистрированы. Среди них была помощник депутата Народного Хурала Мария Смолина (КПРФ), разнорабочий ООО «Энхалук» Алексей Хамаганов (самовыдвиженец), самозанятая Мария Эдельман (ЛДПР), начальник отдела Забайкальской базы авиационной охраны лесов Сергей Валерьевич Харакшинов (Новые люди), а также почти полный тёзка предыдущего кандидата Сергей Константинович Харакшинов, генеральный директор ООО «Бурдорстрой» (самовыдвиженец).

Победа досталась единороссу 45-летнему Денису Егорову, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Эмчи».

По 28 округу свои кандидатуры представили пять человек. Победу одержал генеральный директор ООО «Бурэнергострой» Саян Холхоев, выдвинутый «Единой Россией».

Также в числе кандидатов был помощник машиниста тепловоза Никита Власов (ЛДПР), контролёр торгового зала, самовыдвиженец Анатолий Фёдоров, член коллегии адвокатов Сергей Фёдоров (КПРФ), а также директор ООО «Юго-Восточная туристическая компания» Виталий Хонихоев (Коммунисты России).

Места в Улан-Удэнском горсовете освободились по разным причинам. Жаргал Цыбиков, представлявший 20-й избирательный округ, покинул горсовет в сентябре 2021-го во время его нахождения в СИЗО по обвинению по двум статьям Уголовного кодекса – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере». Он подал заявление о сложении с него депутатских полномочий досрочно.

Валерий Шагжитаров представлял 15-й избирательный округ. Он покинул Улан-Удэнский горсовет депутатов в октябре прошлого года в связи с тем, что занял пост главы Джидинского района.

Валерий Амагыров, бывший депутат по 28 округу, досрочно освободил кресло в декабре прошлого года, так как был назначен заместителем министра здравоохранения Бурятии.


выборы горсовет Улан-Удэ

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