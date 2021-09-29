Председатель горсовета Улан-Удэ: «Депутаты поддержали и отпустили Жаргала Цыбикова»

Депутатские полномочия с Жаргала Цыбикова сняли со второй попытки
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на внеочередной сессии депутаты Улан-Удэнского городского совета единогласным решением исключили из своих рядов директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова, который сейчас находится в СИЗО.
На предыдущей сессии, которая проходила на прошлой неделе, для исключения Жаргала Цыбикова не набралось нужного количества голосов. Тогда «за» проголосовали 11, «против» - девять депутатов. Нужно было, чтобы проголосовали как минимум 20 депутатов.
В тот же день от адвоката Жаргала Цыбикова поступило заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. Причиной было указано состояние здоровья, пояснил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
- В тот день, 22 сентября, с утра в Улан-Удэнский городской совет депутатов заявление о сложении полномочий по собственному желанию Жаргала Евгеньевича Цыбикова по состоянию здоровья. Комиссия по этике и мандату рассмотрела данное заявление и решила вынести него на сессию. Поэтому сегодня прошла внеочередная 25 сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов. Все коллеги-депутаты проголосовали за то, чтобы Жаргал Евгеньевич Цыбиков сложил полномочия по собственному желанию на основании своего заявления. Коллеги поддержали и отпустили его, - прокомментировал Чимит Бальжинимаев.
Сегодня за сложение полномочий с Цыбикова проголосовали 25 депутатов – решение приняли единогласно.
Прокуратура не согласна с депутатами в той части, что Жаргала Цыбикова нужно было исключать «по собственному». Он своевременно не предоставил декларацию о доходах на своего несовершеннолетнего ребёнка. потому полномочия с него надо было снимать в связи с неисполнением федерального закона о противодействии коррупции, пояснила представитель прокуратуры.
Чимита Бальжинимаев объяснил эту ситуацию тем, что у Жаргала Цыбикова не было возможности отчитаться о доходах.
- Мы же все понимаем, что нужно собирать информацию, везде запросы делать, получать, это всё дело не одного дня. Мы с января начинаем собирать информацию, и в марте мы их сдаём декларацию за прошедший год. Здесь нужно учесть все нюансы. Тут не сдана декларация за несовершеннолетнего ребёнка, у которого, все мы понимаем, нет счёта, недвижимости, ничего нету. Но закон есть закон, он требует, чтобы декларация сдавалась от каждого члена семьи, - пояснил Чимит Бальжинимаев.
Жаргал Цыбиков с января находится в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении, совершённом в крупном размере.
Второй вопрос сегодняшней внеочередной сессии горсовета носил чисто технический характер. Депутата Василия Иванова перевели из комитета по градостроительной политике в комитет по местному самоуправлению.
- До этого там было пять депутатов, становилось четыре депутата. Это нужно, чтобы комитет мог работать, - пояснил Чимит Бальжинимаев.
Председатель горсовета Улан-Удэ: «Депутаты поддержали и отпустили Жаргала Цыбикова»
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