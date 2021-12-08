Валерий Амагыров покинул горсовет Улан-Удэ

В Улан-Удэнском горсовете стало на одного депутата меньше. Кресло досрочно освободил старожил горсовета Валерий Амагыров. Как сообщал «Байкал-Daily», Амагыров назначен заместителем министра здравоохранения Бурятии. Постановление об этом подписал 7 декабря исполняющий обязанности председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.
Чисто техническое решение о сложении депутатских полномочий горсовет рассмотрел на сессии сегодня, 8 декабря. Конечно же, «за» проголосовали все 20 присутствующих на сессии депутатов.
Амагыров долгое время находился в горсовете. Он депутат сразу четырёх созывов из шести. На последних выборах в 2019 году одержал победу на 28-м округе как самовыдвиженец.
- Четыре созыва – срок не маленький, - прокомментировал сегодня сам Валерий Амагыров.
Он поблагодарил всех депутатов горсовета за доверие и долгую работу бок о бок. «Жалко прощаться, но работа есть работа», - отметил Амагыров.
Справка:
Валерий Павлович Амагыров родился 27 апреля 1963 года в селе Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии. В 1985 году окончил лечебный факультет Читинского государственного медицинского института, в 2007 году – Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1985 году в качестве врача-интерна. С октября 1998-го - главный врач РК «Здоровье». В 2002-2014 годах - главный врач БСМП.
С 2015 года - заместитель главного врача по взаимодействию с муниципальными органами исполнительной власти и городских советов депутатов ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики».
С марта 2021 года временно исполнял обязанности главного врача Петропавловской центральной районной больницы.
Депутат Улан-Удэнского горсовета четырёх созывов – третьего, четвёртого, пятого и шестого (нынешнего).
Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Бурятии. Отличник здравоохранения РФ.