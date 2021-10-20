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Валерий Шагжитаров покинул Улан-Удэнский горсовет депутатов

Валерий Шагжитаров покинул Улан-Удэнский горсовет депутатов
Общество,  Фото:горсовет Улан-Удэ
Ранее он был выбран главой Джидинского района

Валерий Шагжитаров покинул Улан-Удэнский горсовет депутатов. Заявление о досрочном сложении полномочий от него поступило в середине октября. Депутаты на внеочередной сессии горсовета приняли этот вопрос единогласно.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 октября на сессии райсовета Джидинского района Валерий Шагжитаров был избран на пост главы района. 

- 13 октября Валерий Павлович написал заявление по собственному желанию о сложении полномочий депутата Улан-Удэнского горсовета. Мы поддержали нашего коллегу и отпустили из рядов депутатов. С сегодняшнего дня он является полноправным главой Джидинского района, - рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

Также Валерий Шагжитаров в горсовете занимал пост председателя комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию. Единогласным решением депутатов на эту должность назначен Василий Цыремпилов.

- Хотелось бы поблагодарить своих коллег за оказанную поддержку. Будем работать совместно с администрацией нашего города, с профильными комитетами. Наш комитет образовался буквально два года назад. Под руководством Валерия Павловича наш комитет работает на высоком уровне, и хотелось бы эту планку не занижать, - отметил Василий Цыремпилов.

Теперь в Улан-Удэ осталось два округа без депутатов. /news/19/422680/ Согласно действующему законодательству, выборы должны проходить в Единый день голосования, то есть во второе воскресенье сентября.

- Эти округа, конечно же, не будут заброшены. У нас есть рабочая группа по исполнению наказов и развитию города Улан-Удэ, которую возглавляет Анатолий Евгеньевич Белоусов. Он возьмёт на контроль и мы, депутаты горсовета, не оставим округа, будем помогать, - добавил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.


районы Бурятии горсовет Улан-Удэ

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