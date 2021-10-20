Ранее он был выбран главой Джидинского района
Валерий Шагжитаров покинул Улан-Удэнский горсовет депутатов. Заявление о досрочном сложении полномочий от него поступило в середине октября. Депутаты на внеочередной сессии горсовета приняли этот вопрос единогласно.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 октября на сессии райсовета Джидинского района Валерий Шагжитаров был избран на пост главы района.
- 13 октября Валерий Павлович написал заявление по собственному желанию о сложении полномочий депутата Улан-Удэнского горсовета. Мы поддержали нашего коллегу и отпустили из рядов депутатов. С сегодняшнего дня он является полноправным главой Джидинского района, - рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Также Валерий Шагжитаров в горсовете занимал пост председателя комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию. Единогласным решением депутатов на эту должность назначен Василий Цыремпилов.
- Хотелось бы поблагодарить своих коллег за оказанную поддержку. Будем работать совместно с администрацией нашего города, с профильными комитетами. Наш комитет образовался буквально два года назад. Под руководством Валерия Павловича наш комитет работает на высоком уровне, и хотелось бы эту планку не занижать, - отметил Василий Цыремпилов.
Теперь в Улан-Удэ осталось два округа без депутатов. /news/19/422680/ Согласно действующему законодательству, выборы должны проходить в Единый день голосования, то есть во второе воскресенье сентября.
- Эти округа, конечно же, не будут заброшены. У нас есть рабочая группа по исполнению наказов и развитию города Улан-Удэ, которую возглавляет Анатолий Евгеньевич Белоусов. Он возьмёт на контроль и мы, депутаты горсовета, не оставим округа, будем помогать, - добавил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Валерий Шагжитаров покинул Улан-Удэнский горсовет депутатов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для этого обследую вокзалы, рынки, колодцы
Лесоматериал поставляли за границу
Возбуждено административное дело
Стаж работы в медицине у Туяны Будаевой – 28 лет
Свёртки с наркотиками она спрятала в лесу
Мероприятие призвано пресечь различного рода нарушения со стороны как водителей, так и пешеходов
Произошло ДТП с участием автобуса и легковушки
В республике проводилось мероприятие «Автомобиль»
У животных наступил предзимний жизненный цикл, отмечает специалист
Занятость коечного фонда составляет 83,1%
Всего в Братске и Братском районе коечный фонд составляет порядка 830 коек
Под руководством Владимира Арданова была построена инфраструктура поселения
Госавтоинспекция поделилась интересной статистикой
Подписаны соглашения в федеральном профильном министерстве
В прокуратуре прошёл приём граждан с ограниченными возможностями