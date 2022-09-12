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Алексей Цыденов набрал на выборах главы Бурятии 86%

Алексей Цыденов набрал на выборах главы Бурятии 86%
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
К утру 12 сентября обработано почти 100% бюллетеней

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов набрал 86,25% голосов после обработки 99,4% бюллетеней. Об этом говорится на онлайн-табло информационного центра Центральной избирательной комиссии России. За Цыденова проголосовали 234 534 человека.

Отметим, на выборах в 2017 году Алексей Цыденов получил 87,43% голосов.

Второе место на выборах главы республики занял представитель КПРФ Виктор Малышенко. У него 7,1% голосов (19 331 человек проголосовали за коммуниста).

У кандидата от ЛДПР Сергея Дороша – 2,66% голосов (7 230 избирателей сделали выбор в его пользу). У представителя партии «Новые люди» Семёна Матхеева – 2,35% (6 380).

Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98%.





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