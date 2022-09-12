Алексей Цыденов набрал на выборах главы Бурятии 86%

К утру 12 сентября обработано почти 100% бюллетеней



Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов набрал 86,25% голосов после обработки 99,4% бюллетеней. Об этом говорится на онлайн-табло информационного центра Центральной избирательной комиссии России. За Цыденова проголосовали 234 534 человека.



Отметим, на выборах в 2017 году Алексей Цыденов получил 87,43% голосов.



Второе место на выборах главы республики занял представитель КПРФ Виктор Малышенко. У него 7,1% голосов (19 331 человек проголосовали за коммуниста).



У кандидата от ЛДПР Сергея Дороша – 2,66% голосов (7 230 избирателей сделали выбор в его пользу). У представителя партии «Новые люди» Семёна Матхеева – 2,35% (6 380).



Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98%.











