К утру 12 сентября обработано почти 100% бюллетеней
Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов набрал 86,25% голосов после обработки 99,4% бюллетеней. Об этом говорится на онлайн-табло информационного центра Центральной избирательной комиссии России. За Цыденова проголосовали 234 534 человека.
Отметим, на выборах в 2017 году Алексей Цыденов получил 87,43% голосов.
Второе место на выборах главы республики занял представитель КПРФ Виктор Малышенко. У него 7,1% голосов (19 331 человек проголосовали за коммуниста).
У кандидата от ЛДПР Сергея Дороша – 2,66% голосов (7 230 избирателей сделали выбор в его пользу). У представителя партии «Новые люди» Семёна Матхеева – 2,35% (6 380).
Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98%.
Алексей Цыденов набрал на выборах главы Бурятии 86%
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