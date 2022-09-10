В Бурятии делегации из Мьянмы представили фонд редких изданий о буддизме

Гостям представили выставку, посвящённую тибетской литературе
Второй день визита в Бурятию делегация Республики Союз Мьянма во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном начала с посещения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Для гостей подготовили уникальную выставку и представили фонд редких изданий о буддизме на тибетском языке.
- Мы презентовали выставку, посвящённую тибетской литературе. Это наше самое сокровенное хранилище - единственное своего рода в мире, многие книги сохранились в единственном экземпляре. Для наших гостей мы развернули выставку, посвящённую буддизму, связям внутри буддийского мира, она подчёркивает наши древнейшие цивилизационные мировоззренческие отношения, - отметил ведущий научный сотрудник и хранитель тибетского фонда ИМБИТ Андрей Базаров.
Центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ЦВРК ИМБТ СО РАН) обладает одним из крупнейших в России и мире собраний старинных книг на тибетском и монгольском языках, архивных документов, технотронных источников – аудиозаписей, фотографий, видеозаписей.
Это собрание создавалось на протяжении 100 лет. Общее количество письменных памятников на тибетском языке в фондах ЦВРК достигает 100 тысяч, на старописьменном монгольском – 7 тысяч В фондах ЦВРК представлены 7 ксилографических и рукописных изданий многотомного буддийского канонического собрания Кангьюр (учения Будды) на тибетском языке, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Делегация прибыла в Бурятию 9 сентября. Вчера гостям представили промышленный и туристический потенциал республики. В том числе возможности развития медицинского туризма - диагностические возможности Центра ядерной медицины.
Также делегации расскажут о ресурсном потенциале и возможностях сотрудничества Бурятии и Республики Союз Мьянма в сфере добычи полезных ископаемых и развития минерально-сырьевого комплекса.
В Бурятии делегации из Мьянмы представили фонд редких изданий о буддизме
Власть, Фото:
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