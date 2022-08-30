Лучший чиновник Бурятии получит 100 тысяч рублей





Первый республиканский конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий Бурятии» стартовал сегодня, 30 августа.Конкурсантов ждут семинары и тренинги. Всего в конкурсе принимают участие 24 человека, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Перед конкурсантами будет стоять задача показать наилучшие профессиональные навыки, показать уровень своего профессионального развития. Для них будут проводиться семинары и тренинги, чтобы они могли получить определённые навыки в своих областях. В том числе будут психологические занятия, командные семинары. Считаю, что престижность государственной службы должна сохраняться. Такие конкурсы будут традиционными. У нас есть конкурсы среди муниципальных служащих. Все это способствует профессиональному росту и повышению престижности профессии. Для самих участников конкурса важно будет оценить себя с точки зрения готовности к дальнейшему росту, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов.Конкурс включает в себя три этапа. На первом проводился набор конкурсных заявок. В ходе второго этапа, который стартовал сегодня, будут проверены теоретические здания с помощью тестирования, а практические – по результатам специального задания. На третьем этапе будет дана оценка профессиональных компетенций и коммуникативных навыков.- Госслужба – это прежде всего, карьера. Кроме того, это возможность проявить себя, обратить на себя внимание и строить дальнейшее продвижение по работе. Это первый мой опыт участия в подобных конкурсах, - отметил участник конкурса, консультант агентства лесного хозяйства Виктор Казанцев.Победитель конкурса и призёры будут награждены именными дипломами и денежными премиями в следующих размерах:1 место – 100 000 рублей;2 место – 70 000 рублей;3 место – 50 000 рублей.