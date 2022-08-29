Глава Бурятии: «Кто не был в Тамчинском дацане – рекомендую приехать»







16 сентября во всех сельских домах культуры района и в городском доме культуры Гусиноозёрска покажут фильмы, посвящённые юбилею дацана.



- Мы планировали отметить юбилей в 2021 году, но в связи с ковидными ограничениями пришлось всё перенести. Тогда была такая ситуация, что в день уходили по 10 человек. Поэтому мы сошли это неэтичным, не имели морального права праздновать что-либо. Нынче, мы решили отпраздновать 280-летие Тамчинскому дацану, - поделился ширээтэ Тамчинского дацана Солбон лама.



Тамчинский дацан был основан в 1741 году ламой Лубсан-Жимбой Ахалдаевым на правом берегу реки Темник в местности Ундэр-Шихой. Изначально представлял собой войлочную юрту. Немногим позднее был перенесён на юго-западный берег Гусиного озера к подножию горы Цогто Хонгор, в местность Тамча.



Место под строительство дацана указал основатель и ширээтэ-лама Цонгольского дацана «Балдан Брэйбун» (первого бурятского дацана в Российской империи), будущий 1-й Пандито Хамбо-лама Дамба-Даржа Заяев.



В 1750 году Тамчинский дацан, одним из первых бурятских дацанов, обрёл деревянное здание.



В апреле 2013 года президент России Владимир Путин посетил Иволгинский дацан и после встречи с Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым дал распоряжение правительству России оказать помощь Буддийской Традиционной Сангхе России в реализации ряда проектов. Среди них было строительство асфальтированной автодороги до Тамчинского дацана. Дорогу





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16 сентября во всех сельских домах культуры района и в городском доме культуры Гусиноозёрска покажут фильмы, посвящённые юбилею дацана.- Мы планировали отметить юбилей в 2021 году, но в связи с ковидными ограничениями пришлось всё перенести. Тогда была такая ситуация, что в день уходили по 10 человек. Поэтому мы сошли это неэтичным, не имели морального права праздновать что-либо. Нынче, мы решили отпраздновать 280-летие Тамчинскому дацану, - поделился ширээтэ Тамчинского дацана Солбон лама.Тамчинский дацан был основан в 1741 году ламой Лубсан-Жимбой Ахалдаевым на правом берегу реки Темник в местности Ундэр-Шихой. Изначально представлял собой войлочную юрту. Немногим позднее был перенесён на юго-западный берег Гусиного озера к подножию горы Цогто Хонгор, в местность Тамча.Место под строительство дацана указал основатель и ширээтэ-лама Цонгольского дацана «Балдан Брэйбун» (первого бурятского дацана в Российской империи), будущий 1-й Пандито Хамбо-лама Дамба-Даржа Заяев.В 1750 году Тамчинский дацан, одним из первых бурятских дацанов, обрёл деревянное здание.В апреле 2013 года президент России Владимир Путин посетил Иволгинский дацан и после встречи с Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым дал распоряжение правительству России оказать помощь Буддийской Традиционной Сангхе России в реализации ряда проектов. Среди них было строительство асфальтированной автодороги до Тамчинского дацана. Дорогу достроили в 2015 году

28 августа в рамках целевой поездки глава Бурятии Алексей Цыденов посетил Тамчинский дацан в селе Гусиное озеро Селенгинского района. В 2021 году старейшему буддийскому храму исполнилось 280 лет.Однако в связи с ограничениями по COVID-19 было принято решение о переносе празднования юбилея на этот год. Нынче буддисты планируют отметить праздник 17 сентября.В дацане Алексей Цыденов посетил амгалан байдалай хурал – молебен за благополучие. Также он посетил выставку буддистской иконописи Данзана Дондокова, который с восьми лет обучался в дацане и выбрал путь ламы-иконописца. Экскурсию по его произведениям с изображёнными мандалами провела дочь художника, искусствовед Любовь Дондокова.Алексей Цыденов отметил, что намерен повторно приехать в дацан для обсуждения рабочих вопросов.- Тамчинский дацан – святое место. Почти три столетия люди с молитвой приходят сюда за помощью. Это место впитало всю историю и духовность. Безусловно, дацан является не только объектом буддизма, но и историей Бурятии и России. Кто здесь ещё не был, тот точно останется под впечатлением. Я думаю, что ещё раз сюда приеду. Тут есть рабочие вопросы, которые нужно решать. В целом, кто не был - рекомендую приехать, - сказал глава республики.