Заммэра Улан-Удэ раскритиковал скамейки у Гостиных рядов

В Улан-Удэ подрядчика обязали привести в надлежащее состояние скамейки и переложить брусчатку на Гостиных рядах, сообщили в пресс-службе мэрии.
Здесь идёт второй этап благоустройства территории вокруг Гостиных рядов. Наземные батуты установлены, обустроена асфальтовая велодорожка, тротуарная плитка уложена на 90 процентов. Строители приступили к установке скамеек радиальной формы.
– Дизайн скамеек отличный. Они своей формой отсылают к Гостиным рядам. Но не устраивает их качество. Почему спинки все неровные? Надо заменить треснувшие деревянные элементы, а при монтаже соблюдать ровный уровень расположения по вертикали и горизонтали. Нужно к каждой детали относиться профессионально. Также надо переуложить красную плитку, которая отличается по цвету, – сказал заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной выездной проверки.
Специалисты МБУ «Горсвет» устанавливают новые светильники по индивидуальному заказу. Они продолжат общую концепцию реконструкции всей площади.
– Мы тщательно следим за ходом работ на каждом этапе – от планировочных работ до выбора материалов и контроля за осуществлением строительных работ. Видим, что работы идут в соответствии с графиком. Закончить благоустройство подрядная организация планирует к 1 октября, – сообщила заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
Ранее территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, планируемых к строительству в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства – реконструкция площади Революции – завершён в прошлом году.