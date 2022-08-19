Заммэра Улан-Удэ раскритиковал скамейки у Гостиных рядов











Ранее территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, планируемых к строительству в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства – реконструкция площади Революции – завершён в прошлом году.







Ранее территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, планируемых к строительству в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства – реконструкция площади Революции – завершён в прошлом году.

В Улан-Удэ подрядчика обязали привести в надлежащее состояние скамейки и переложить брусчатку на Гостиных рядах, сообщили в пресс-службе мэрии.Здесь идёт второй этап благоустройства территории вокруг Гостиных рядов. Наземные батуты установлены, обустроена асфальтовая велодорожка, тротуарная плитка уложена на 90 процентов. Строители приступили к установке скамеек радиальной формы.– Дизайн скамеек отличный. Они своей формой отсылают к Гостиным рядам. Но не устраивает их качество. Почему спинки все неровные? Надо заменить треснувшие деревянные элементы, а при монтаже соблюдать ровный уровень расположения по вертикали и горизонтали. Нужно к каждой детали относиться профессионально. Также надо переуложить красную плитку, которая отличается по цвету, – сказал заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной выездной проверки.Специалисты МБУ «Горсвет» устанавливают новые светильники по индивидуальному заказу. Они продолжат общую концепцию реконструкции всей площади.– Мы тщательно следим за ходом работ на каждом этапе – от планировочных работ до выбора материалов и контроля за осуществлением строительных работ. Видим, что работы идут в соответствии с графиком. Закончить благоустройство подрядная организация планирует к 1 октября, – сообщила заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.