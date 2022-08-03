03 августа

02 августа

Популярное

Назначен прокурор Кижингинского района Бурятии

Назначен прокурор Кижингинского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приказ подписал Генеральный прокурор

На должность прокурора Кижингинского района Бурятии назначен Алексей Понушков. Соответствующий приказ 1 августа подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Алексей Понушков в 2008 году окончил юридический факультет Восточно-Сибирского государственного технологического университета.

В органах прокуратуры республики проходит службу с января 2009 года. Состоял в должностях помощника прокурора Прибайкальского, Бичурского районов, заместителя прокурора Бичурского района.

С декабря 2015 года занимал должность заместителя прокурора Джидинского района.
назначение прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Назначен прокурор Кижингинского района Бурятии
Назначен прокурор Кижингинского района Бурятии
Власть, 03.08.2022
Приказ подписал Генеральный прокурор
Глава Бурятии поздравил десантников с Днём ВДВ
Глава Бурятии поздравил десантников с Днём ВДВ
Власть, 02.08.2022
«Никто, кроме вас», - поделился Алексей Цыденов
Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление
Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление
Власть, 02.08.2022
Жители многоквартирного дома пожаловались заместителю Генпрокурора
Выпускница БГСХА стала замминистра образования Забайкалья
Выпускница БГСХА стала замминистра образования Забайкалья
Власть, 01.08.2022
Арюна Байкова была начальником отдела в министерстве образования и науки Бурятии
В Бурятии не отчитались о потраченных бюджетных деньгах
В Бурятии не отчитались о потраченных бюджетных деньгах
Власть, 01.08.2022
Финансирование выделялось по муниципальной программе 
Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания
Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания
Власть, 31.07.2022
Однако заплатить больше семи миллионов рублей всё же придётся
Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии
Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии
Власть, 30.07.2022
Алексей Цыденов поделился итогами командировки 
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Власть, 29.07.2022
В Бурятии возвращается высокий класс пожарной опасности
Ведомство в Бурятии отказалось от бумажных документов
Ведомство в Бурятии отказалось от бумажных документов
Власть, 28.07.2022
В республике внедрили безбумажный документооборот
Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка
Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка
Власть, 26.07.2022
«Вы прямо новатор такой», - обратилась Виктория Абрамченко к Хамбо Ламе
Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований
Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований
Власть, 25.07.2022
Глава следственного управления Вячеслав Сухоруков обратился к коллегам
Глава Бурятии раскритиковал работу по ликвидации последствий града
Глава Бурятии раскритиковал работу по ликвидации последствий града
Власть, 25.07.2022
Алексей Цыденов подчеркнул, что ответственные ведомства и власти района занимаются бюрократическими проволочками
Депутат думы Братска отправился добровольцем на Донбасс
Депутат думы Братска отправился добровольцем на Донбасс
Власть, 25.07.2022
По словам его коллег, для них эта новость стала потрясением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^