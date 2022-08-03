Приказ подписал Генеральный прокурор
На должность прокурора Кижингинского района Бурятии назначен Алексей Понушков. Соответствующий приказ 1 августа подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Алексей Понушков в 2008 году окончил юридический факультет Восточно-Сибирского государственного технологического университета.
В органах прокуратуры республики проходит службу с января 2009 года. Состоял в должностях помощника прокурора Прибайкальского, Бичурского районов, заместителя прокурора Бичурского района.
С декабря 2015 года занимал должность заместителя прокурора Джидинского района.
Назначен прокурор Кижингинского района Бурятии
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