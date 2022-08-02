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Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление

Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление
Власть, 
Жители многоквартирного дома пожаловались заместителю Генпрокурора

В результате вмешательства Генпрокуратуры России 80 жильцам многоквартирного дома на улице Жуковского в Улан-Удэ сделали перерасчёт платы за отопление.

Произошло это после как жители дома обратились с жалобой на ТГК-14 лично к заместителю Генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину во время его личного приёма.

- Многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учёта. В нарушение требований законодательства, после плановой поверки прибор в августе 2018 года введен в эксплуатацию без расходометра по линии горячего водоснабжения. Это впоследствии явилось причиной неверного расчёта корректировки платы за потреблённую тепловую энергию. В результате этого на потребителей возложены дополнительные расходы по тепловым потерям в системе горячего водоснабжения, - сообщает Генпрокуратура России.

В итоге прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в интересах жителей многоквартирного дома в суд исковое заявление к ПАО «ТГК-14» о признании корректировки платы незаконной и возложении обязанности исключить из лицевого счёта сумму корректировки.

Мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного района Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.

Благодаря вмешательству Генпрокуратуры всем жителям 80-квартирного жилого дома был произведен перерасчёт платы за отопление на сумму более 190 тысяч рублей.
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