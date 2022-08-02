Жители многоквартирного дома пожаловались заместителю Генпрокурора
В результате вмешательства Генпрокуратуры России 80 жильцам многоквартирного дома на улице Жуковского в Улан-Удэ сделали перерасчёт платы за отопление.
Произошло это после как жители дома обратились с жалобой на ТГК-14 лично к заместителю Генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину во время его личного приёма.
- Многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учёта. В нарушение требований законодательства, после плановой поверки прибор в августе 2018 года введен в эксплуатацию без расходометра по линии горячего водоснабжения. Это впоследствии явилось причиной неверного расчёта корректировки платы за потреблённую тепловую энергию. В результате этого на потребителей возложены дополнительные расходы по тепловым потерям в системе горячего водоснабжения, - сообщает Генпрокуратура России.
В итоге прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в интересах жителей многоквартирного дома в суд исковое заявление к ПАО «ТГК-14» о признании корректировки платы незаконной и возложении обязанности исключить из лицевого счёта сумму корректировки.
Мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного района Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.
Благодаря вмешательству Генпрокуратуры всем жителям 80-квартирного жилого дома был произведен перерасчёт платы за отопление на сумму более 190 тысяч рублей.
Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление
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