Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление

Жители многоквартирного дома пожаловались заместителю Генпрокурора



В результате вмешательства Генпрокуратуры России 80 жильцам многоквартирного дома на улице Жуковского в Улан-Удэ сделали перерасчёт платы за отопление.



Произошло это после как жители дома обратились с жалобой на ТГК-14 лично к заместителю Генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину во время его личного приёма.



- Многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учёта. В нарушение требований законодательства, после плановой поверки прибор в августе 2018 года введен в эксплуатацию без расходометра по линии горячего водоснабжения. Это впоследствии явилось причиной неверного расчёта корректировки платы за потреблённую тепловую энергию. В результате этого на потребителей возложены дополнительные расходы по тепловым потерям в системе горячего водоснабжения, - сообщает Генпрокуратура России.



В итоге прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в интересах жителей многоквартирного дома в суд исковое заявление к ПАО «ТГК-14» о признании корректировки платы незаконной и возложении обязанности исключить из лицевого счёта сумму корректировки.



Мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного района Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.



Благодаря вмешательству Генпрокуратуры всем жителям 80-квартирного жилого дома был произведен перерасчёт платы за отопление на сумму более 190 тысяч рублей.

