Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания

Однако заплатить больше семи миллионов рублей всё же придётся



Суд вынес обвинительный приговор в отношении главы Северо-Байкальского района Бурятии Игоря Пухарева. Он 10 лет назад, в 2012 году, незаконно предоставил земельный участок для добычи полезных ископаемых в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



Этот факт в ходе проверки вскрыла Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.



- Участок находится на землях сельхозназначения в незатронутой эксплуатационными работами части Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. При этом на момент предоставления земельного участка отсутствовала лицензия на добычу полезных ископаемых, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



На главу было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».



26 июля глава района был признан судом виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. От отбывания наказания виновный освобождён в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.



Впрочем, по удовлетворённому судом иску прокурора о взыскании вреда виновный должен возместить в бюджет 7,5 млн рублей.



