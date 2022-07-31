Однако заплатить больше семи миллионов рублей всё же придётся
Суд вынес обвинительный приговор в отношении главы Северо-Байкальского района Бурятии Игоря Пухарева. Он 10 лет назад, в 2012 году, незаконно предоставил земельный участок для добычи полезных ископаемых в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Этот факт в ходе проверки вскрыла Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
- Участок находится на землях сельхозназначения в незатронутой эксплуатационными работами части Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. При этом на момент предоставления земельного участка отсутствовала лицензия на добычу полезных ископаемых, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
На главу было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
26 июля глава района был признан судом виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. От отбывания наказания виновный освобождён в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Впрочем, по удовлетворённому судом иску прокурора о взыскании вреда виновный должен возместить в бюджет 7,5 млн рублей.
Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания
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