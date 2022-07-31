31 июля

30 июля

29 июля

Популярное

Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания

Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания
Власть,  Фото:pexels.com
Однако заплатить больше семи миллионов рублей всё же придётся

Суд вынес обвинительный приговор в отношении главы Северо-Байкальского района Бурятии Игоря Пухарева. Он 10 лет назад, в 2012 году, незаконно предоставил земельный участок для добычи полезных ископаемых в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Этот факт в ходе проверки вскрыла Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

- Участок находится на землях сельхозназначения в незатронутой эксплуатационными работами части Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. При этом на момент предоставления земельного участка отсутствовала лицензия на добычу полезных ископаемых, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

На главу было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

26 июля глава района был признан судом виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. От отбывания наказания виновный освобождён в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Впрочем, по удовлетворённому судом иску прокурора о взыскании вреда виновный должен возместить в бюджет 7,5 млн рублей.

халатность главы районов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии
Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии
Власть, 30.07.2022
Алексей Цыденов поделился итогами командировки 
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Власть, 29.07.2022
В Бурятии возвращается высокий класс пожарной опасности
Ведомство в Бурятии отказалось от бумажных документов
Ведомство в Бурятии отказалось от бумажных документов
Власть, 28.07.2022
В республике внедрили безбумажный документооборот
Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка
Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка
Власть, 26.07.2022
«Вы прямо новатор такой», - обратилась Виктория Абрамченко к Хамбо Ламе
Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований
Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований
Власть, 25.07.2022
Глава следственного управления Вячеслав Сухоруков обратился к коллегам
Глава Бурятии раскритиковал работу по ликвидации последствий града
Глава Бурятии раскритиковал работу по ликвидации последствий града
Власть, 25.07.2022
Алексей Цыденов подчеркнул, что ответственные ведомства и власти района занимаются бюрократическими проволочками
Депутат думы Братска отправился добровольцем на Донбасс
Депутат думы Братска отправился добровольцем на Донбасс
Власть, 25.07.2022
По словам его коллег, для них эта новость стала потрясением
Делегация Бурятии принимает участие в «Алтаргане»
Делегация Бурятии принимает участие в «Алтаргане»
Власть, 24.07.2022
В состав делегации вошли культурные деятели, спортсмены и члены правительства
Главный санврач Бурятии прошёл ревакцинацию от коронавируса
Главный санврач Бурятии прошёл ревакцинацию от коронавируса
Власть, 22.07.2022
Сергей Ханхареев напомнил про опасные осложнения от ковида
Путин назначил председателя Железнодорожного суда Улан-Удэ
Путин назначил председателя Железнодорожного суда Улан-Удэ
Власть, 22.07.2022
Новые руководители назначены в двух судах республики
В Бурятии бывший пожарный стал замруководителя агентства ГО и ЧС
В Бурятии бывший пожарный стал замруководителя агентства ГО и ЧС
Власть, 21.07.2022
Нового замруководителя республиканского агентства ГО и ЧС представили коллективу
В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко
В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко
Власть, 21.07.2022
Она проинспектировала ход реконструкции очистных сооружений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^