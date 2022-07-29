В Бурятии возвращается высокий класс пожарной опасности
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Леса на фоне дождливой погоды не горят уже пять дней подряд: в последний раз возгорание было ещё 23 июля.
Сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского. Он уделил особое внимание профилактическим мерам, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Коллеги, будьте начеку. Дожди прошли, прогноз сейчас мы прослушали, ожидается потепление, высокий класс пожарной опасности. Важно предотвратить возникновение пожаров, - отметил Пётр Мордовской.
Несмотря на стабильную обстановку, сотрудники лесной охраны, МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала пожароопасного сезона выявлено более 2800 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 1428 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 3,5 млн рублей.
За нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Власть, Фото:
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