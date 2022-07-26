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Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка

Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка
Власть, 
«Вы прямо новатор такой», - обратилась Виктория Абрамченко к Хамбо Ламе

Иволгинский дацан наладил производство бытового газа на основе переработки кизяка (высушенного навоза), сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.

В 2018 году глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев приступил к изучению темы получения бытового газа метан на основе переработки кизяка. И уже осенью 2019 года было создано и запущено в экспериментальную эксплуатацию первое техническое оборудование на территории дацана. Опыт оказался весьма успешным, но оборудование имело свои минусы.

В течение двух лет оборудование усовершенствовали, доработали и сделали его полностью автоматизированными. Благодаря чему новая технология стала более удобной.

- Это оборудование появилось и в Иволгинском дацане «Хамбын ХYрээ». Работает оно устойчиво и весьма эффективно способно заместить часть огромных расходов по оплате за электричество в любом домохозяйстве. Можно готовить пищу, греть воду, - пояснили в Сангхе.

Изобретение Хамбо Лама Дамба Аюшеев продемонстрировал заместителю председателя правительства России Виктории Абрамченко во время её визита в Бурятию. Глава буддистов подробно рассказал о работе оборудования по добыче бытового газа.

- Здесь сельское хозяйство, чтоб чабаны у себя на стоянке таким образом отапливали и кушали. То есть для них делается всё, - сказал Хамбо Лама. - Мы каждый день сюда наливаем 30 килограммов жидкости, «каши», отсюда 30 кг вот этой жидкости вываливается – это уже гумус, отработанный кизяк. Можно из навоза коровьего.

- Утилизация метана на практике, - отметила Виктория Абрамченко.
- Да.
- Вы прямо новатор такой.
- Спасибо, - ответил ей Хамбо Лама.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», вице-премьер побывала в республике с рабочим визитом 21-22 июля. Так, она проверила ход реконструкции правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ. Общая стоимость реконструкции составляет около 12 млрд рублей. Первый транш в размере 7 млрд рублей уже поступил в республику.

- Хорошо, что мы нашли средства в это непростое время на этот объект. Коллеги идут в графике, несмотря на то, что существуют санкции на оборудование, нашли замену, которая не хуже с точки зрения экологических характеристик, - отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Кроме того, Абрамченко заверила, что программа по защите озера Байкал будет продлена, а мероприятия вестись под контролем правительства России.

- Конечно, сохранение озера Байкал невозможно рассматривать, как проект с какой-то конечной датой. Нельзя заниматься сохранением озера Байкал только до 2024 года, а потом не заниматься этими мероприятием, - заявила она.

Также Виктория Абрамченко и глава Бурятии Алексей Цыденов посетили село Нестерово, где состоялась встреча с представителями добровольческого центра «ДоброДом».

Иволгинский дацан правительство России

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