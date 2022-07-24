Делегация Бурятии принимает участие в «Алтаргане»

Власть, Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

В состав делегации вошли культурные деятели, спортсмены и члены правительства



В субботу, 23 июля, глава Бурятии прибыл в посёлок Агинское Забайкальского края, где проходит XIV Международный бурятский фестиваль «Алтаргана» (0+). Он возглавил делегацию республики, в которую вошли культурные деятели, спортсмены и члены правительства.



- Масштабно и ярко прошло открытие Алтарганы! Шествие украсили представители нашего народа из разных уголков России и мира: Бурятии, Аги, Иркутска, Саха (Якутия), Монголии, Китая, Киргизии, Казахстана. Пусть этот праздник единения бурятского народа еще больше сплачивает нас и позволяет большему количеству людей приобщиться к бурятской культуре. Буряадууд, урагшаа! – написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.







Глава Бурятии принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов Героям социалистического труда Михаилу Болотову и Балдану Домбрилову. На чествовании героев, прославивших агинскую землю, присутствовали родители Героя России Алдара Цыденжапова и Герой России Балдан Цыдыпов.



Михаил Болотов работал старшим чабаном совхоза «Красный великан» Борзинского района Читинской области. В 1966 году он был удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».



Балдан Домбрилов был старшим чабаном Ононского опытно-производственного хозяйства Забайкальского научно-исследовательского технологического института овцеводства и мясного скотоводства. Звание Героя социалистического труда ему присвоили в 1973 году.



Также почётным делегатам представили выставки художников, которыми гордятся забайкальцы. В рамках фестиваля состоялись открытия выставок работ академика Российской академии художеств, заслуженного художника России, члена Союза художников России Даши Намдакова и скульптора-оружейника, члена Союза художников России, члена гильдии оружейников Италии Жигжита Баясхаланова. Художники с мировым именем, они сохраняют национальные традиции, но представляют их в совершенно новом, авангардистском стиле.



Организаторы подготовили экспозицию, посвящённую истории фестиваля «Алтаргана». Гости ознакомились с основными этапами развития фестиваля. О своих впечатлениях и о значении фестиваля глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в интервью для Буряад ТВ. Телеканал развернул съёмочную площадку под открытым небом прямо на центральной площади Агинского.



- Главный смысл, который заложен в этом празднике - это единение несмотря на расстояния. Фестиваль раскрывает многогранность нашей культуры, нас так много, и мы такие разные. И объединены вокруг одной большой цели - сохранять и передавать наследие, которое нам передали такие удивительные люди - наши предыдущие поколения, - отметил Алексей Цыденов.





