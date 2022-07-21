21 июля

20 июля

Популярное

В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко

В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко
Власть, 
Она проинспектировала ход реконструкции очистных сооружений

В Бурятию прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она, как куратор национального проекта «Экология», проинспектировала ход реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ.

- Благодаря федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» проводится реконструкция правобережных очистных сооружений. На эти цели выделено более 12 млрд рублей. В 2018 году введены в эксплуатацию сооружения механической очистки сточных вод, построено здание воздуходувной станции. С 2019 по 2020 построены блок фильтров доочистки; блок УФ обеззараживания; блок биореакторов доочистки, - сообщили в правительстве Бурятии.

Завершить строительно-монтажные работы планируется к концу 2024 года. Реконструкция очистных сооружений позволит сократить объём загрязнений, попадающих в Байкал и защитить его уникальную экосистему.

Правительство Бурятии представило краткое видео с визита Абрамченко на очистные.

 
Подробности станут известны чуть позже.

Справка:

Виктория Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске (Хакасия). В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет. В 2004 году – Российскую академию государственной службы при президенте.

В 1998–2000 годах работала в комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомземе).

В 2000–2001 годах работала в ФГУ «Земельная кадастровая палата».

В 2001–2005 годах занимала различные должности, в том числе должность заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости.

В 2005–2011 годах работала в минэкономразвития России, в том числе была заместителем директора департамента недвижимости.

В 2011–2012 годах – заместитель руководителя Росреестра.

В 2012–2015 годах – директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности министерства сельского хозяйства РФ.

В 2015–2016 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства РФ.

В 2016–2020 годах – заместитель министра экономического развития – руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В январе 2020 года назначена на должность заместителя председателя правительства РФ. Координирует министерство сельского хозяйства; министерство природных ресурсов и экологии; федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору; федеральную службу по гидрометеорологии; федеральную службу по надзору в сфере природопользования; федеральное агентство водных ресурсов; федеральное агентство лесного хозяйства; федеральное агентство по рыболовству; федеральное агентства по недропользованию.
правительство России очистные сооружения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко
В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко
Власть, 21.07.2022
Она проинспектировала ход реконструкции очистных сооружений
Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
Власть, 21.07.2022
Новый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства карьеру начинал в Забайкальском крае
В Иркутской области появился совет по транспорту
В Иркутской области появился совет по транспорту
Власть, 20.07.2022
Новый орган будет рассматривать вопросы воздушного, железнодорожного, водного и автотранспорта
Кандидаты на пост главы Бурятии назвали потенциальных сенаторов
Кандидаты на пост главы Бурятии назвали потенциальных сенаторов
Власть, 19.07.2022
Все четверо кандидатов представили списки из трёх имён
Бурятия отправила в ДНР пять тонн лакокрасочных материалов
Бурятия отправила в ДНР пять тонн лакокрасочных материалов
Власть, 19.07.2022
Очередная партия гуманитарной помощи пришла в Старобешевский район ДНР от Бурятии
В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки
В Бурятии бывшая чиновница получила «условку» за взятки
Власть, 19.07.2022
 Она получила 410 тысяч рублей в виде взяток 
В Забайкалье уволился вице-премьер правительства края
В Забайкалье уволился вице-премьер правительства края
Власть, 18.07.2022
Решение об увольнении было принято по личным мотивам
Завершён приём документов от кандидатов на должность главы Бурятии
Завершён приём документов от кандидатов на должность главы Бурятии
Власть, 18.07.2022
Все кандидаты представили необходимые документы
В Бурятию прибыла официальная делегация Узбекистана
В Бурятию прибыла официальная делегация Узбекистана
Власть, 18.07.2022
Делегацию возглавляет советник премьер-министра
Глава Бурятии работает Мухоршибирском районе
Глава Бурятии работает Мухоршибирском районе
Власть, 16.07.2022
В район Алексей Цыденов выехал сегодня 
Бурятия и железнодорожники подписали соглашение о сотрудничестве
Бурятия и железнодорожники подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 15.07.2022
Совместная работа затронет строительство жилых домов в посёлке Таксимо
В Улан-Удэ экс-председатель КУИ получила 6 лет колонии
В Улан-Удэ экс-председатель КУИ получила 6 лет колонии
Власть, 15.07.2022
Суд вынес приговор бывшей высокопоставленной чиновнице Анастасии Кузовлевой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^