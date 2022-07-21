В Бурятию прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко







Подробности станут известны чуть позже.



Справка:



Виктория Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске (Хакасия). В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет. В 2004 году – Российскую академию государственной службы при президенте.



В 1998–2000 годах работала в комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомземе).



В 2000–2001 годах работала в ФГУ «Земельная кадастровая палата».



В 2001–2005 годах занимала различные должности, в том числе должность заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости.



В 2005–2011 годах работала в минэкономразвития России, в том числе была заместителем директора департамента недвижимости.



В 2011–2012 годах – заместитель руководителя Росреестра.



В 2012–2015 годах – директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности министерства сельского хозяйства РФ.



В 2015–2016 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства РФ.



В 2016–2020 годах – заместитель министра экономического развития – руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.



В январе 2020 года назначена на должность заместителя председателя правительства РФ. Координирует министерство сельского хозяйства; министерство природных ресурсов и экологии; федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору; федеральную службу по гидрометеорологии; федеральную службу по надзору в сфере природопользования; федеральное агентство водных ресурсов; федеральное агентство лесного хозяйства; федеральное агентство по рыболовству; федеральное агентства по недропользованию.



В Бурятию прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она, как куратор национального проекта «Экология», проинспектировала ход реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ.- Благодаря федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» проводится реконструкция правобережных очистных сооружений. На эти цели выделено более 12 млрд рублей. В 2018 году введены в эксплуатацию сооружения механической очистки сточных вод, построено здание воздуходувной станции. С 2019 по 2020 построены блок фильтров доочистки; блок УФ обеззараживания; блок биореакторов доочистки, - сообщили в правительстве Бурятии.Завершить строительно-монтажные работы планируется к концу 2024 года. Реконструкция очистных сооружений позволит сократить объём загрязнений, попадающих в Байкал и защитить его уникальную экосистему.Правительство Бурятии представило краткое видео с визита Абрамченко на очистные.