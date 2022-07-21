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Зампред правительства Бурятии потребовал ясности по выплатам погорельцам

Зампред правительства Бурятии потребовал ясности по выплатам погорельцам
Власть,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
После крупного пожара помощь нужна 114 жителям

Жители посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии до сих пор не получили обещанные после крупного пожара компенсации. Вопрос подняли сегодня, 21 июля, на заседании оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров.

- Люди серьёзно пострадали, повреждены квартиры, уничтожено имущество первой необходимости! Сегодня по выплатам должна быть полная ясность, - заявил зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

Мордовской поручил главе Северо-Байкальского района ускорить работу по выплатам и доложить о принятых мерах на очередном штабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар в посёлке Новый Уоян произошёл вечером 3 июня. Огнём была охвачена кровля двух многоквартирных жилых домов на площади 960 кв. м.

В начале июля на имя главы Бурятии поступило обращение от администрации Северо-Байкальского района о выделении средств на оказание единовременной материальной помощи 114 гражданам. Им планируется выделить по 10 тысяч рублей на человека.

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