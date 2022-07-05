Крупный пожар произошёл в начале июня в Новом Уояне
Власти Бурятии планируют выделить финансирование на оказание единовременной материальной помощи жителям Нового Уояна, где 3 июня произошёл крупный пожар. Решение о финансовой помощи одобрила 5 июля республиканская комиссия по ЧС. Погорельцы получат по 10 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 3 июня в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района едва не сгорели два многоквартирных жилых дома. Огонь уничтожил кровлю обоих домов на общей площади 960 кв. метров. Оказались нарушены условия жизнедеятельности 114 жителей.
- На имя главы Бурятии поступило обращение от администрации Северо-Байкальского района о выделении финансовых средств на оказание единовременной материальной помощи 114 гражданам (из расчёта 10 тысяч рублей на человека), - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Комиссия по ЧС приняла решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении министерству социальной защиты населения средств.
- В любом случае это первая помощь, которую необходимо буквально сразу оказать гражданам, рассмотреть и выплатить. Люди серьёзно пострадали, квартиры пострадали, имущество пострадало! – сказал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
В Бурятии помогут 114 погорельцам
Общество, Фото:
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