В Забайкалье уволился вице-премьер правительства края

Решение об увольнении было принято по личным мотивам
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Сергей Гордеев покинул пост по собственному желанию. Распоряжение об освобождении от замещаемой должности с 16 июля подписано губернатором региона.
Сергей Гордеев отметил, что решение об увольнении принято по личным мотивам и собственному желанию.
- Благодарю всех за совместную работу, особенно глав муниципальных образований, - поблагодарил он коллег, с которыми трудился над модернизацией системы ЖКХ Забайкальского края.
Напомним, Сергей Гордеев занимался вопросами министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи. Он был назначен на должность в феврале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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