В Забайкалье уволился вице-премьер правительства края

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Решение об увольнении было принято по личным мотивам



Заместитель председателя правительства Забайкальского края Сергей Гордеев покинул пост по собственному желанию. Распоряжение об освобождении от замещаемой должности с 16 июля подписано губернатором региона.



Сергей Гордеев отметил, что решение об увольнении принято по личным мотивам и собственному желанию.



- Благодарю всех за совместную работу, особенно глав муниципальных образований, - поблагодарил он коллег, с которыми трудился над модернизацией системы ЖКХ Забайкальского края.



Напомним, Сергей Гордеев занимался вопросами министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи. Он был назначен на должность в феврале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

