Районные чиновники едва не переплатили за работы
Прокуратура Муйского района Бурятии обнаружила аукцион на заключение контракта с несуществующими объёмами работ.
- В рамках подготовки к пожароопасному сезону администрация района объявила аукцион на содержание минерализованных полос и уборку порубочных остатков в посёлке Таксимо. Проверкой выявлено, что фактический объём порубочных остатков, подлежащих уборке, ниже объёма работ, закрепленных в контракте. Вследствие этого цена контракта была необоснованно завышена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района объявил начальнику муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным имуществом и ЖКХ» предостережение о недопустимости нарушения закона.
Главе района внесено представление. После этого незаконный аукцион был аннулирован, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.
Кроме того, прокурор района в отношении начальника муниципального учреждения возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ «Неесоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки». Ему назначено наказание в виде предупреждения.
В Бурятии обнаружили муниципальную закупку по завышенным ценам
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