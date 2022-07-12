В Бурятии обнаружили муниципальную закупку по завышенным ценам

Власть, Фото: администрация Улан-Удэ, из архива

Районные чиновники едва не переплатили за работы



Прокуратура Муйского района Бурятии обнаружила аукцион на заключение контракта с несуществующими объёмами работ.



- В рамках подготовки к пожароопасному сезону администрация района объявила аукцион на содержание минерализованных полос и уборку порубочных остатков в посёлке Таксимо. Проверкой выявлено, что фактический объём порубочных остатков, подлежащих уборке, ниже объёма работ, закрепленных в контракте. Вследствие этого цена контракта была необоснованно завышена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района объявил начальнику муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным имуществом и ЖКХ» предостережение о недопустимости нарушения закона.



Главе района внесено представление. После этого незаконный аукцион был аннулирован, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.



Кроме того, прокурор района в отношении начальника муниципального учреждения возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ «Неесоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки». Ему назначено наказание в виде предупреждения.

