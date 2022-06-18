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В Тункинском районе Бурятии вскрыли «туалетный» сговор

В Тункинском районе Бурятии вскрыли «туалетный» сговор
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Тунки
УФАС вскрыло искусственное дробление закупки на возведение дорогого туалета

Как сообщал «Байкал-Dailу», этой зимой у автокасс в центре села Кырен Тункинского района Бурятии построили современный туалет. Об этой радостной новости сообщили районные власти. Отмечалось, что туалет комфортный и антивандальный. Печально, но до этого в таком оживлённом месте, где часто бывают туристы, нормальной санитарной точки не было.

И вот на днях выяснилось, что с прошедшими торгами на устройство туалета в центре Кырена всё совсем не гладко. Бурятское УФАС вскрыло сговор на торгах. Оказалось, что, несмотря на наличие победителя аукцион, заказчик – «Казна муниципального имущества Тункинского района» ещё и заключил договоры с другими поставщиками.

- В ноябре прошлого года муниципальное учреждение объявило о проведении аукциона по поставке и сборке модульного туалета на территории автовокзала в Кырене с начальной ценой контракта 4,3 млн рублей. Средства на закупку были выделены из республиканского бюджета в рамках подписанного соглашения между минтуризма Бурятии и администрацией Тункинского района. Однако вместо подписания контракта с победителем заказчик, в обход конкурентных процедур, заключил договоры с другими лицами. Для этого закупка была искусственно раздроблена: поставка, сборка и монтаж туалета были оформлены несколькими договорами, каждый на сумму до 600 тысяч рублей, - сообщили в Бурятском УФАС.

В результате сговора с муниципальным учреждением три поставщика получили доступ к поставке товара и выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в конкурентной борьбе.

Бурятское УФАС признало МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» и трёх поставщиков нарушившими антимонопольное законодательство. 
УФАС

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