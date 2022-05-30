В Улан-Удэ праймериз «Единой России» выиграли малоизвестные публике люди

Определились победители праймериз «Единой России» по дополнительным выборам в горсовет
В конце мая в столице Бурятии проходило предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов, которых партия выдвинет на дополнительные выборы в Улан-Удэнский горсовет. Там сейчас свободно три депутатских кресла по избирательным округам №№ 15, 20, 28. Голосование проходило с 23 по 29 мая.
Результаты оказались следующими:
Одномандатный избирательный округ № 15
1. Владислав Дармаев, заместитель генерального директора по производству ООО «Сибстроймеханизация» Механизированная колонна №184, член партии «Единая Россия» - 436 голосов;
2. Иван Пантин, механик ООО «Хит Машинери» - 27 голосов;
3. Ирина Шелкунова старший воспитатель детского сада №15 «Радуга» Улан-Удэ общеразвивающего вида, беспартийная - 17 голосов;
Одномандатный избирательный округ № 20
1. Денис Егоров, генеральный директор ООО «Эмчи», беспартийный – 494 голоса;
2. Сергей Харакшинов, генеральный директор ООО «Бурдорстрой», беспартийный – 220 голосов;
3. Александр Харанутов, домохозяин, беспартийный - 5 голосов;
4. Булат Цыренов, педагог дополнительного образования центра дополнительного образования «Эдельвейс», член партии «Единая Россия» - 5 голосов;
Одномандатный избирательный округ № 28:
1. Саян Холхоев, генеральный директор ООО «Бурэнергострой», беспартийный – 437 голосов;
2. Тимур Цыренов, генеральный директор ООО «Анчо», беспартийный - 4 голоса.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее три избирательных округа в Улан-Удэ остались без депутатов.
Жаргал Цыбиков, представлявший 20-й избирательный округ, покинул горсовет в сентябре 2021-го во время его нахождения в СИЗО по обвинению по двум статьям Уголовного кодекса – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере». Он подал заявление о сложении с него депутатских полномочий досрочно, которое и удовлетворили его бывшие коллеги.
Валерий Шагжитаров представлял 15-й избирательный округ. Он покинул Улан-Удэнский горсовет депутатов в октябре прошлого года в связи с тем, что занял пост главы Джидинского района.
Валерий Амагыров, бывший депутат по 28 округу, самовыдвиженец, досрочно освободил кресло в декабре прошлого года, так как был назначен заместителем министра здравоохранения Бурятии.
Довыборы в горсовет состоятся в единый день голосования 11 сентября. В этот же жители республики выберут главу Бурятии.
В Улан-Удэ праймериз «Единой России» выиграли малоизвестные публике люди
Власть, Фото:
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