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В правила благоустройства Улан-Удэ внесут изменения

В правила благоустройства Улан-Удэ внесут изменения
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Будет принято сразу несколько важных поправок

Сразу несколько поправок в правила благоустройства предлагает внести администрация Улан-Удэ. На очередной сессии Улан-Удэнского городского Совета они будут представлены на утверждение депутатам, сообщили в мэрии.

До этого все изменения детально обсудили на коллегии под председательством мэра города Игоря Шутенкова.

Комитет городского хозяйства вносит в правила такое понятие, как «подземный паркинг», а также определяет ответственных за содержание, эксплуатацию и благоустройство детских и спортивных площадок, обустроенных на подземных паркингах. Содержать площадки будут собственники паркинга либо организации, обслуживающие подземные паркинги по договору.

Также предлагается установить запрет на повреждение инженерных сетей при осуществлении земляных работ.

- Ранее у нас такого понятия не было. В итоге инженерные сети в ходе ремонта повреждали, а привлечение к ответственности виновной стороны было затруднено. Поэтому мы сейчас конкретизировали, что если проектом не предусмотрено инженерное повреждение сетей, то, соответственно, в случае повреждения виновная сторона будет нести наказание, - пояснил первый заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.

Внесены изменения и в части отвода поверхностных вод от зданий и сооружений. Поскольку ливневая канализация в Улан-Удэ не является централизованной, организациям – застройщикам необходимо указать, что на наличие или отсутствие технической возможности присоединения к городской системе ливневой канализации, расчет объема дождевых стоков определяется организацией, эксплуатирующей систему ливневой канализации – это МБУ «Комбинат по благоустройству».

- Сейчас чётко определено, что организация, которая разрабатывает проект строительства, должна согласовать объем накопления поверхностных вод. Здесь прецеденты были, проектом закладывалась одна ёмкость, а в процессе строительства площадь сбора сточных вод увеличивалось - заложенная ёмкость не справлялась. Сейчас мы чётко разграничиваем, кто и за что отвечает, а также с кем объем этой емкости согласовывается, - уточнил Александр Тюрюханов.

Ряд изменений в правила благоустройства вносит и комитет по архитектуре и градостроительству. Предлагается снять запрет на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовой территории многоквартирных жилых домов.

- Конституционный суд РФ пришёл к выводу, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями устанавливать такой запрет, если собственники участков согласны на размещение НТО и если при этом соблюдены обязательные требования технических регламентов, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части минимального процента озеленения, местные нормативы градостроительного проектирования по автостоянкам и другие параметры - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.

Также в связи с увеличением запросов в администрацию города об увековечении памяти того или иного выдающегося деятеля путём установки памятников на территории города, предлагается внести в действующие правила благоустройства требования о порядке рассмотрения и размещения памятников на территории Улан-Удэ. И ещё одно изменение касается привидения к единообразию положения о размещении технологического оборудования на фасадах зданий, выходящих на магистральные улицы города.
администрацияУУ благоустройство

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