В Бурятии пригрозили дойти до Путина с проблемой кладбища

Вопрос кладбища в Клюевке не решается уже 10 лет
Депутат Народного Хурала, представитель ЛДПР Владимир Кочнев на сегодняшней сессии вновь поднял вопрос кладбища в селе Клюевка в Кабанском районе Бурятии. На старом кладбище уже давно нет мест, а новое никак не возведут уже 10 лет.
- Ну, сколько можно эту тему будировать? Какая-то у нас Клюевка заворожённая: там и школу не могут достроить, и кладбище не могут поставить… Что такое-то? Я нахожусь в стенах Хурала, и не можем этот вопрос никак решить. Придётся вновь обращаться к Владимиру Владимировичу Путину, только он может решить? Алексей Самбуевич, вы же глава республики, неужели этот вопрос не можете решить? –обратился Валерий Кочнев.
Он уже третий год подряд поднимает этот вопрос. Как сообщал «Байкал-Daily», год назад эта проблема также обсуждалась на апрельской сессии. Тогда министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова пояснила, что прежнее кладбище находилось в водоохранной зоне, и потому возвести новое кладбище в Центральной экологической зоне Байкала просто так невозможно. Однако Магомедова заверила, что вопрос хоть и медленно, решается. По её словам, утрясти всё организационные вопросы удастся в нынешнем, 2022 году.
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