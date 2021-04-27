 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии дали обещания по Клюевке, где негде хоронить умерших

В Бурятии дали обещания по Клюевке, где негде хоронить умерших
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители села Клюевка на Байкале уже давно нуждаются в новом кладбище

Жителям села Клюевка Кабанского района Бурятии уже негде хоронить умерших. Старое кладбище давно переполнено, мест нет. О новом кладбище местные жители просят больше десяти лет.

Сегодня сроки по поводу участка под кладбище назвала министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова. Вопрос подняли на сессии Народного Хурала.

- Вопрос по клюевскому кладбищу. Второй год как я Хурале, а до этого лет 15 этот вопрос не решался. Когда это наконец решится-то? - спросил депутат Валерий Кочнев.

Подходящие участки для нового кладбища ранее находились в водохранной зоне Байкала, что делало невозможным выделение земли под захоронения.

- Да, по клюевскому кладбищу у нас согласован был уже земельный участок, в 100 метрах от деревни Ивановка. При описании границ водоохранной зоны специально вот этот участок - около 3 гектаров - был исключен из водоохранной зоны, чтобы в последующем можно было такое кладбище разместить. Республиканское агентство лесного хозяйства сейчас проводит работу по лесоустройству в отношении этого земельного участка, и в последующем его можно будет перевести в иную категорию и там разместить кладбище. Эта работа на контроле. Сложность такая, что эти участки входят в Центральную экологическую зону, и все земельные участки в зоне являются защитными лесами. То есть по результатам лесоустройства необходимо этот земельный участок из категории защитных лесов перевести в эксплуатационные, затем будем включать, скорее всего, в границы населённого пункта Ивановка. Длительная процедура идёт, но мы её проводим, - объяснила министр Маргарита Магомедова.

Кочнев снова возмутился, не займёт ли это ещё 10 лет.

- Мы надеемся, что 22-й год в крайнем случае, что работа будет уже проведена, - назвала срок Маргарита Магомедова.


кладбище
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни
Бурятия поднялась в рейтинге качества жизни
Общество, 27.04.2021
Рейтинг качества жизни в регионах составлен по десяти показателям
В Бурятии дали обещания по Клюевке, где негде хоронить умерших
В Бурятии дали обещания по Клюевке, где негде хоронить умерших
Общество, 27.04.2021
Жители села Клюевка на Байкале уже давно нуждаются в новом кладбище
В Бурятии ловят любителей тонированных машин
В Бурятии ловят любителей тонированных машин
Общество, 27.04.2021
На дорогах Бурятии идёт операция «Тонировка»
В Бурятии заработают электросирены
В Бурятии заработают электросирены
Общество, 27.04.2021
Завтра в Бурятии пройдёт проверка системы оповещения
В Улан-Удэ осуждённые женщины соревновались в армрестлинге
В Улан-Удэ осуждённые женщины соревновались в армрестлинге
Общество, 27.04.2021
Чемпионат состоялся в исправительной колонии № 7
В Бурятии не могут решить вопросом с аварийным домом ветерана
В Бурятии не могут решить вопросом с аварийным домом ветерана
Общество, 27.04.2021
На сессии Хурала сегодня прозвучали обвинения в адрес сельских властей
Боксёр из Бурятии с победы стартовал на молодёжном чемпионате России
Боксёр из Бурятии с победы стартовал на молодёжном чемпионате России
Общество, 27.04.2021
Победители получат не только титул чемпиона, но и автомобили
Мэдэгма Доржиева не решилась на спуск с горы в купальнике
Мэдэгма Доржиева не решилась на спуск с горы в купальнике
Общество, 27.04.2021
На горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошёл спуск в купальниках
За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек
За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек
Общество, 27.04.2021
Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад
В Чите установили личность грабителя по сказанной им фразе
В Чите установили личность грабителя по сказанной им фразе
Общество, 27.04.2021
Бездомный мужчина ограбил родственников 
Забайкалец угнал и случайно сжёг иномарку коллеги
Забайкалец угнал и случайно сжёг иномарку коллеги
Общество, 27.04.2021
Он угнал машину, чтобы покататься по посёлку
В Улан-Удэ требуют ответа по страшной экологической проблеме
В Улан-Удэ требуют ответа по страшной экологической проблеме
Общество, 27.04.2021
На берегу Селенги стоит устойчивый запах нефтепродуктов
Росгвардейцы Бурятии выиграли всероссийские соревнования по стрельбе
Росгвардейцы Бурятии выиграли всероссийские соревнования по стрельбе
Общество, 27.04.2021
В соревнованиях участвовали более сотни человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^