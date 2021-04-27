В Бурятии дали обещания по Клюевке, где негде хоронить умерших

Жители села Клюевка на Байкале уже давно нуждаются в новом кладбище



Жителям села Клюевка Кабанского района Бурятии уже негде хоронить умерших. Старое кладбище давно переполнено, мест нет. О новом кладбище местные жители просят больше десяти лет.



Сегодня сроки по поводу участка под кладбище назвала министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова. Вопрос подняли на сессии Народного Хурала.



- Вопрос по клюевскому кладбищу. Второй год как я Хурале, а до этого лет 15 этот вопрос не решался. Когда это наконец решится-то? - спросил депутат Валерий Кочнев.



Подходящие участки для нового кладбища ранее находились в водохранной зоне Байкала, что делало невозможным выделение земли под захоронения.



- Да, по клюевскому кладбищу у нас согласован был уже земельный участок, в 100 метрах от деревни Ивановка. При описании границ водоохранной зоны специально вот этот участок - около 3 гектаров - был исключен из водоохранной зоны, чтобы в последующем можно было такое кладбище разместить. Республиканское агентство лесного хозяйства сейчас проводит работу по лесоустройству в отношении этого земельного участка, и в последующем его можно будет перевести в иную категорию и там разместить кладбище. Эта работа на контроле. Сложность такая, что эти участки входят в Центральную экологическую зону, и все земельные участки в зоне являются защитными лесами. То есть по результатам лесоустройства необходимо этот земельный участок из категории защитных лесов перевести в эксплуатационные, затем будем включать, скорее всего, в границы населённого пункта Ивановка. Длительная процедура идёт, но мы её проводим, - объяснила министр Маргарита Магомедова.



Кочнев снова возмутился, не займёт ли это ещё 10 лет.



- Мы надеемся, что 22-й год в крайнем случае, что работа будет уже проведена, - назвала срок Маргарита Магомедова.





