Жители республики могут по телефону сообщить о нарушениях их прав
В прокуратуре Бурятии с 21 по 29 апреля работает телефонная горячая линия по вопросам нарушений прав льготников на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.
Жители республики могут сообщить о фактах нарушений с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по номерам телефонов – 21-44-98, 8-914-050-96-79.
По этим вопросам граждане также могут направить обращения в органы прокуратуры в письменном виде, в электронной форме через портал «Госуслуги» либо интернет-приёмную на официальном сайте прокуратуры Бурятии.
Прокуратура Бурятии запустила горячую линию по льготным лекарствам
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