Прокуратура Бурятии запустила горячую линию по льготным лекарствам

Жители республики могут по телефону сообщить о нарушениях их прав



В прокуратуре Бурятии с 21 по 29 апреля работает телефонная горячая линия по вопросам нарушений прав льготников на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.



Жители республики могут сообщить о фактах нарушений с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по номерам телефонов – 21-44-98, 8-914-050-96-79.



По этим вопросам граждане также могут направить обращения в органы прокуратуры в письменном виде, в электронной форме через портал «Госуслуги» либо интернет-приёмную на официальном сайте прокуратуры Бурятии.

