В Бурятии утвердят обязательную эвакуацию жителей при ЧС

Координационным органам дадут новые полномочия, а для граждан вводится обязанность по эвакуации



На очередной сессии Народного Хурала 25 апреля планируется рассмотрение изменений в закон «О защите населения и территорий Бурятии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»



Изменения в законе касаются полномочий комиссий по ЧС. Теперь они «принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций соответственно регионального и межмуниципального, муниципального характера».



При этом граждане, «проживающие в Бурятии обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий».



Обязанность по эвакуации с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС возложена на граждан России ещё зимой. Тогда Госдума внесла изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Нынешним законопроектом предлагается учесть эти изменения в статьях закона Бурятии.





