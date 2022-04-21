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В Бурятии утвердят обязательную эвакуацию жителей при ЧС

В Бурятии утвердят обязательную эвакуацию жителей при ЧС
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Координационным органам дадут новые полномочия, а для граждан вводится обязанность по эвакуации

На очередной сессии Народного Хурала 25 апреля планируется рассмотрение изменений в закон «О защите населения и территорий Бурятии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Изменения в законе касаются полномочий комиссий по ЧС. Теперь они «принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций соответственно регионального и межмуниципального, муниципального характера».

При этом граждане, «проживающие в Бурятии обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий».

Обязанность по эвакуации с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС возложена на граждан России ещё зимой. Тогда Госдума внесла изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Нынешним законопроектом предлагается учесть эти изменения в статьях закона Бурятии.


эвакуация ЧС

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