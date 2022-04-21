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Строительство в особо охраняемой зоне Байкала всё же не разрешили

Строительство в особо охраняемой зоне Байкала всё же не разрешили
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Госдума доработала скандальный законопроект

Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощении строительных процедур, в том числе приоритетных инфраструктурных проектов, в охранных зонах. В первоначальном виде документ снимал необходимость проведения экологической экспертизы для строительства в районе озера Байкал и на других особо охраняемых природных территориях (ООПТ) при строительстве любых объектов инфраструктуры до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте парламента.

Как сообщал «Байкал-Daily», тревогу по этому поводу били экологи. «Если законопроект примут, в заповедниках, национальных парках и федеральных заказниках станет возможным строительство без экологической экспертизы. На Байкальской природной территории можно будет рубить лес не только для расширения инфраструктуры БАМа и Транссиба (об этом закон был принят ещё в 2020 году), но и для строительства любой инфраструктуры, в том числе муниципального значения — это может быть всё что угодно, ведь конкретики в законопроекте нет», - поясняли тогда в российском отделении Гринпис.

Ко второму чтению законопроект был существенно доработан. Так, согласно дополненной редакции, возведение и строительство в особо охраняемой зоне вблизи Байкала будет запрещено. Помимо Байкала будут защищены от нового строительства все территории, включенные в список ООПТ.

На этих территориях будет допускаться только строительство новых социальных объектов, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения, нехватка которых наблюдается в населённых пунктах, расположенных в особо защищенных зонах. Уточняется, что строительство и реконструкция объектов инфраструктуры должны проводиться с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях, а также земельного, лесного, водного и иного законодательства.

Закон также предусматривает упрощение оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража, индивидуального жилищного строительства. Срок проведения кадастровых работ в отношении таких земельных участков не должен превышать трёх рабочих дней. Также уточняется исчерпывающий перечень документов, необходимых застройщику для возведения объекта капитального строительства.
Байкал строительство экология

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